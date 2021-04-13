محللون: حكومة الدبيبة تسمح لتركيا بالتمدد في أوصال الدولة الليبية

اعتبر محللون أن ما وقعه رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة من اتفاقيات، خلال زيارته الأخيرة لتركيا، تثبت بأن لا شيء تغير في إطار تعامل السلطة الليبية الجديدة مع تركيا، وأن أنقرة ما زال لها الأولوية في مجال التعاون الاقتصادي، بل ربما هناك خطوات مقبلة، ستتخذها السلطة الجديدة لم تقدم عليها حكومة الوفاق السابقة.

وتوقف الخبير الاقتصادي سعيد الجالي، عند الاتفاق على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار، وتشديد الطرفين على أهمية تحسين وتعميق التعاون في مجال الطاقة.

وأشار الجالي في حديثه لـ ”إرم نيوز“، إلى ”اختراق آخر“ تمثل في اتفاق الجانبين على تنظيم برنامج تدريبي للدبلوماسيين الليبيين في المرحلة الأولى، وفقا لمذكرة التفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التركية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية في ليبيا والمبرمة في 2012.

من جهته، رأى الدبلوماسي الليبي السابق، أحمد غرس الله، أن ”التمدد التركي في أوصال الدولة الليبية، صار أكثر وضوحا، فزيارة الدبيبة الأخيرة منحت تركيا دورا بارزا في التغلغل في الدبلوماسية الليبية عن طريق الاتفاق على إجراء مباحثات سياسية بين وزارتي الخارجية بصورة دورية، وبمستوى يحدده الوزراء المعنيون عن طريق القنوات الدبلوماسية“.

وقال غرس الله لـ ”إرم نيوز“، إن ”التقارب بين تركيا والسلطة الليبية الجديدة، نسف كل محاولات الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي، لإبعاد السلطة الليبية عن تأثير أنقرة“.

بدوره، أشار المحلل العسكري العقيد عبدالمجيد الكاسح، إلى أن ”السلطة الجديدة ستورط ليبيا في اتفاقيات أكثر ضررا مما فعلت حكومة الوفاق السابقة؛ بسبب أن هذه الحكومة هي الآن الوحيدة في ليبيا، وبالتالي ستكون أي اتفاقية توقعها ذات أثر مضر بالدولة الليبية مستقبلا“.

وأضاف الكاسح في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الجانبين التركي والسلطة الليبية الجديدة، أعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون للإصلاح الأمني وبناء القدرات وفق الحاجة، وبناء على طلب الحكومة الليبية، ورأى أن ”هذا يعني مواصلة الوجود العسكري التركي في ليبيا“.

يذكر أن الصراع الأقوى يدور الآن بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ليبيا، حيث يشتد التنافس بينهما على عقود التنمية وإعادة الإعمار.

وتحاول اليونان من جانبها أن تجتذب السلطة الليبية الجديدة إليها، حيث صرحت الناطقة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، أن ليبيا مستعدة لمناقشة قضية ترسيم المنطقة البحرية مع اليونان، بعد زيارة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى طرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية.