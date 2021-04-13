في تصعيد جديد مع الرئيس التونسي.. صحيفة: المشيشي يستعد لتغييرات على حكومته

كشفت صحيفة الشارع المغاربي، يوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، يستعد لتغييرات في الحكومة، تستهدف بالأساس فريقه الاستشاري، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على رفض رئيس الدولة قيس سعيّد التعديل الوزاري، واتهامه لوزراء معينين فيه بالفساد وتضارب المصالح.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ”رئيس الحكومة يستعد في الأيام المقبلة، إلى تعيين الوزراء المشمولين في التعديل الوزاري، والذين رفض رئيس الدولة قيس سعيد تسميتهم وقبولهم لأداء اليمين الدستورية، في خطط استشارية برئاسة الحكومة“.

ووصف التقرير الخطوة المرتقبة من قبل المشيشي، بأنها ”تصعيد جديد“ مع الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأوضح التقرير أن المشيشي ”يخطط لإعادة المستشار الإعلامي في حكومة يوسف الشاهد، مفدي المسدي، وتعيين لزهر لونقو، الملحق الأمني في فرنسا، الذي حاول وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين إنهاء مهامه، على رأس الإدارة العامة للمصالح المختصة في وزارة الداخلية“.

وبحسب الصحيفة، فإن المشيشي، ”بصدد تحصين موقعه في الصراع المستمر بينه وبين سعيّد، والذي تفجّر عند إجراء المشيشي لتعديل وزاري قبل أشهر“.

وتضم الحكومة التونسية فريقا مصغرا، منذ رفض رئيس الدولة التعديل الوزاري في الـ15 من شباط/فبراير من العام الجاري، حيث لجأ هشام المشيشي إلى تعيين وزراء بالإنابة من بين الوزراء الذين لم يشملهم التعديل، في 5 وزارات طالها الشغور، وتقلّد بنفسه وزارة الداخلية بالإنابة.