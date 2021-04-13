ليبيا وتركيا تتفقان على إنشاء منصة إعلامية مشتركة

أفادت وكالة أنباء ”الأناضول“، يوم الثلاثاء، بأن ليبيا وتركيا اتفقتا على إنشاء منصة إعلامية مشتركة، للمساهمة في تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد عمار اللافي، قد وقعا، أمس الاثنين، ”مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام“.

وبحسب ”الأناضول“، سيتم عبر المنصة ”إنشاء بنية تحتية لشبكة علاقات إعلامية سليمة بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء جسر للتواصل بين قادة الرأي في البلدين وتنظيم برامج للتبادل والتدريب المهني“.

وأضافت الوكالة: ”سيتم أيضا تأسيس شراكات مع ممثلين إعلاميين وقطاعات مختلفة، وتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية مشتركة، ومكافحة التضليل الإعلامي على الساحة الدولية، وإجراء أعمال مشتركة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلدين“.

وسيعين البلدان ”لجنة عمل مشتركة من أجل إعداد خطة تفصيلية تهدف لتشغيل المنصة الإعلامية في غضون 3 أشهر بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، فيما ستعقد اللجنة اجتماعات منتظمة في البلدين بالتناوب، في مواعيد معينة تحددها القنوات الدبلوماسية“، وفقا لـ“الأناضول“.

ووصل أمس الاثنين وفد حكومي ليبي برئاسة عبد الحميد الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.