ليبيا توقع مع شركة تركية لبناء محطات كهرباء وصالة مطار

وقعت مجموعة رونيسانس القابضة التركية مذكرات تفاهم مع ليبيا لبناء صالة دولية جديدة لمطار طرابلس وثلاث محطات للكهرباء ومركز تسوق.

ووقع الاتفاقيات ممثلو رونيسانس وليبيا في مراسم بثها التلفزيون في العاصمة التركية أنقرة مساء الاثنين.

كما وقعت شركة أكسا إنرجي اتفاقية لبناء محطة كهرباء مع الشركة العامة للكهرباء الليبية في المراسم.

ولم تتوافر بعد تفاصيل عن الاتفاقيات.

وتعد المشاريع الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسة لتدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في ليبيا بحسب محللين، إذ إن الشركات التركية خسرت نحو 18 مليار دولار على شكل عقود بناء وإنشاءات في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.