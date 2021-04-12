بعد زيارته إلى مصر.. حركة النهضة تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس التونسي

شنت قيادات بارزة في حركة النهضة، هجوما واسعا على الرئيس التونسي قيس سعيّد، معتبرة أنه نقل صراعات الحكم الداخلية إلى الخارج.

ولم يصدر حزب حركة النهضة موقفا رسميا من زيارة قيس سعيّد إلى مصر، لكّن قيادات بارزة في الحركة شنت هجوما غير مسبوق على رئيس الدولة ، واعتبرته يخطط للانقلاب عليها.

و اعتبر القيادي في حركة النهضة، وصهر رئيس الحركة، رفيق عبد السلام أنّ ”قيس سعيّد ينقل صراعات الحكم التي يخوضها من الداخل إلى الخارج، مثلما فعل مع السفراء الذين جلس معهم في قصر قرطاج“ حسب تعبيره.

وشدّد رفيق عبد السلام على أن ”رئيس الدولة قيس سعيد، قد عاد من القاهرة بترتبيات أمنية و أجندات استخباراتية لضرب الديمقراطية التونسية“، حسب تعبيره.

و وجّه القيادي في حركة النهضة و النائب بالبرلمان نور الدين البحيري انتقادات ضمنية إلى رئيس الدولة قيس سعيد، تتهمه ببناء مشروع استبدادي، و كتب في منشور على فيسبوك“ لابدّ من حماية التونسيين من دعاة الفاشية والحكم الفردي و الاستبدادي المتخلّف و الشعبوية“.

واعتبر القيادي والوزير السابق عبد اللطيف المكي أن زيارة سعيّد إلى مصر ”تمّت بشكل مفاجئ ومثير للشك و الريبة ، و لم يتم الإعداد لها منذ وقت سابق“، حسب تعبيره.

وأضاف المكي في تصريحات إذاعية أن تلك الزيارة كان من المستوجب ترتيبها في الداخل، و توّجه الى رئيس الدولة قائلا ”تونس اختارت طريقا و مصر اختارت طريقا، و الجيش التونسي و الجيش المصري كلّ منهما اختار طريقا“.

و كانت شخصيات محسوبة على الإسلاميين في تونس، قد شنت بمعية قيادات من حركة النهضة هجوما غير مسبوق على رئيس البلاد، قيس سعيّد، بسبب زيارته إلى مصر، بلغت حدّ اتهامه بـ“خيانة الثورة“.