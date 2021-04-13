"لوموند": إلغاء زيارة كاستكس أحدث شرخا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الاثنين أنّ إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر أحدث شرخا في العلاقات بين البلدين ومثّل خطوة إلى الوراء قد تعطل جهود المصالحة.

ووصف التقرير العلاقات الفرنسية الجزائرية في هذه المرحلة بأنّها ”حقل ألغام“ مشيرا إلى أنّ ”إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي يوم الأحد 11 أبريل / نيسان صحبة اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين يوضح هشاشة الارتباط بين باريس والجزائر ويكشف خيبة أمل دبلوماسية وخطوة خاطئة في جهود المصالحة التي يعمل عليها إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون اللذان يحافظان على علاقة شخصية جيدة لكن ذلك لا يكفي لحل ملفّ فرنسي جزائري صار أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.“

وبحسب التقرير فإنّ ”الحجة الصحية لـ ”كوفيد 19“ التي استخدمتها باريس لتبرير هذه الانتكاسة في الجدول الزمني تحكي جزءًا فقط من القصة والسبب الحقيقي بحسب مصادر دبلوماسية فرنسية، هو استياء الجزائر من ”شكل“ الوفد الفرنسي الذي لم يلب توقعات البلد المضيف، بحثًا عن الشرعية الدولية في فترة حرجة تميزت بتحدٍ مزدوج – الحراك (الحركة الاحتجاجية) في الداخل والنشاط الدبلوماسي المغربي في الخارج – حيث كانت لدى الحكومة الجزائرية طموحات كبيرة لهذه الزيارة الفرنسية“ وفق قوله.

ويشير التقرير إلى ”اللجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى – وهي منتدى تم إنشاؤه في أعقاب زيارة الرئيس السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر العاصمة في ديسمبر 2012 – هي منتدى الحوار الأعلى سياسة بين البلدين، وخلال الدورة السابقة للجزائر العاصمة عام 2016 رافق ما لا يقل عن عشرة وزراء رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك مانويل فالس لكن هذه المرة تضاءل الوفد الفرنسي ليشمل فقط وزيري الخارجية والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع السيد كاستكس. وأكد المصدر الدبلوماسي أن الجزائر العاصمة لم تقدر هذا الشكل ”المنحط“ لذلك تقرر تأجيل الاجتماع“.

وينقل التقرير عن مصدر فرنسي مرتبط بالزيارة قوله ”إنها مجرد مهلة مؤجلة فبصرف النظر عن الوضع الوبائي فإن إحجام باريس عن حشد قواتها الوزارية للحدث يعكس علاقة ثنائية فاشلة حيث تتفوق الخلافات على الاتفاقات“ وفق قوله.

ويشير التقرير إلى أنه ”قبل أيام قليلة من حادثة الزيارة الفاشلة لكاستكس أعاد الرئيس الجزائري تأكيد ”ثقته في نزاهة“ الرئيس ماكرون في ملف المصالحة وشارك الرجلان بشكل كبير في هذا العمل لتهدئة الخواطر وجبر الماضي، الأمر الذي أدى من الجانب الفرنسي إلى نشر تقرير المؤرخ بنيامين ستورا في يناير / كانون الثاني الماضي لكن تعقيد المعادلة السياسية والدبلوماسية في باريس كما في الجزائر – في الوقت الحالي – مثّل معيارا آخر غير هذا المعيار الشخصي“ وفق تعبيره.

وينوه التقرير إلى أنّ ”الاضطرابات الداخلية في الجزائر بما في ذلك ظهور الحراك أدّت إلى تعطيل العلاقة التي كانت قائمة حتى الآن على المصالح بين الدولتين، حيث وجد إيمانويل ماكرون نفسه عالقًا بين ”شارع“ ثائر ضد النظام و“نظام“ مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء.“