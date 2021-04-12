بعد لقائه الدبيبة.. أردوغان: تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق ترسيم الحدود البحرية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بعد لقائه رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن تركيا وليبيا ملتزمتان باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط أبرم في عام 2019 .

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحافي، أن أنقرة سترسل 150 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى ليبيا في إطار دعم لمواجهة الجائحة.

وبدأ رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لتركيا على رأس وفد حكومي رفيع.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.