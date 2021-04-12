عبد الحميد الدبيبة يبدأ زيارة رسمية لتركيا

بدأ رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، زيارة رسمية لتركيا على رأس وفد حكومي رفيع.

وقالت وكالة الأناضول، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

الرئيس أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدبيبة في المجمع الرئاسيhttps://t.co/TzKRpzPp6E pic.twitter.com/Ea78ONPp2Q — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) April 12, 2021

ومن المتوقع أن يعقد أردوغان والدبيبة، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء الثنائي وعلى مستوى الوفود.​​​​​

وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، قد أكد أن ”رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وصل إلى تركيا رفقة وفد حكومي لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي، الذي سيلتئم برئاسة الدبيبة وأردوغان“.

وأشار البيان، إلى أن الدبيبة والوزراء المرافقين له سيعقدون عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا منذ تسلمه مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري، بعد تمكن الفرقاء الليبيين من الاتفاق على سلطة انتقالية موحدة.