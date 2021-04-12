صحف إيطالية: الدبيبة يطلق سراح "البيدجا" المطلوب دوليا ثمنا لاستقرار ليبيا

هاجمت صحف إيطالية، اليوم الإثنين، قرار السلطات الليبية إطلاق سراح أحد المنظمين الرئيسيين الضالعين في تهريب المهاجرين في منطقة الزاوية غربي طرابلس.

وكانت السلطات الليبية قد أطلقت سراح النقيب حرس سواحل عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ“البيدجا“، الأحد، في حين وصفته صحف إيطالية بأنه ”أخطر وأشرس المهربين“.

وقال الكاتب فابيو ألبانيز في مقال بصحيفة ”لاستامبا“: ”وصل البيدجا اليوم بالتأكيد إلى معقله بمدينة الزاوية وسط أجواء احتفالية بعدما برّئ من جميع التهم من قبل المدعي العام في طرابلس، وأفرج عنه من السجن“.

وأضاف أن ”السلطات الليبية أطلقت سراحه بناء على نقص الأدلة، وبطبيعة الحال فإن إطلاق سراحه كفعل من أفعال حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ربما يكون أحد الأثمان التي يجب على رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة دفعها للحصول على التهدئة المرغوبة في البلاد“.

وأردف أن ”الأمم المتحدة والمحكمة الدولية في لاهاي تعتبران البيدجا أحد المنظمين الرئيسيين لتهريب المهاجرين في منطقة الزاوية غربي طرابلس، لهذا السبب صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، فهو متهم بتنظيم وإدارة المنازل التي يتم بها حبس المهاجرين ثم تجميعهم على متن قوارب خطيرة وجعلهم يواجهون عبور البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي فعليًا إلى تركهم لمصيرهم، بما في ذلك تركهم يغرقون“.

وأوضح أنه ”بعد إطلاق سراحه من السجن وعودته إلى مدينته، يمكن للبيدجا أن يستعيد كل أعماله المربحة التي تضمنت في ذلك الوقت أيضًا تهريب النفط، ووفقًا لمصادر محلية، يمكن إعادة قبوله في خفر السواحل الليبي وحتى ترقيته إلى رتبة أعلى“.

واستذكر الكاتب أن ”اسم بيدجا انتشر داخل إيطاليا في 2019، عندما كشف النقاب عن مشاركته ضمن وفد ليبي باعتباره ضابطا في حرس السواحل باجتماعات عقدت في روما بتنظيم من المنظمة الدولية للهجرة (منظمة الأمم المتحدة للهجرة) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها الصليب الأحمر ووزارة العدل و الداخلية“.

بدورها قالت صحيفة ”لاربيوبليكا“ الإيطالية: إن ”المدعي العام في طرابلس أطلق سراح شخص يرتدي الزي الرسمي ويعد الأكثر إثارة للرعب، بعد أن أمضى 6 أشهر في السجن ”.

وأشارت إلى أن ”إطلاق السراح يخص شخصا سيء السمعة ارتكب بحسب الأمم المتحدة أخطر الجرائم ضد المهاجرين الفارين إلى السواحل الأوروبية“.

واعتبرت الصحيفة، أن ذلك بمثابة ”استهزاء يروي للأسف كيف أن محاولة إدخال معايير دنيا للمسؤولية القضائية هي عملية لا تكاد تصمد على رمال الصحراء المؤسسية التي خلقتها الحروب والخلافات والثورات التي أنهكت ليبيا“.

ونوهت إلى أن ”السبب الحقيقي لاعتقال البيدجا في شهر تشرين الأول/اكتوبر، ليس اتهامه بقضايا الاتجار بالبشر وارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين، وإنما بعد نشره مقطع فيديو انحاز فيه إلى الزعيم آنذاك فايز السراج في صراعه مع وزير الداخلية فتحي باشاغا“.

وفي تقرير لصحيفة ilfattoquotidiano فإن ”معلومات جرى تداولها من عدة أيام تفيد بأنه بعد ولادة الحكومة الجديدة انخرط رئيسها عبد الحميد الدبيبة في مساومات صعبة مع أشخاص وقوى موجودة على الأرض لضمان استقرار ضعيف في البلاد، حتى الانتخابات المرتقبة في شهر ديسمبر المقبل.“.

وقالت الصحيفة: إنه ”في الواقع هناك من يفترض أن إطلاق سراح البيدجا هو النتيجة الطبيعية لمحاولة التهدئة، فقد نزلت ميليشيات الزاوية إلى الشوارع احتجاجًا على اعتقاله، وتهديدًا بالانتقام الذي من شأنه أن يعقد خطط التهدئة التي وضعها الدبيبة والمجتمع الدولي بشكل كبير“.

وأوضحت أنه ”بحسب المعلومات تمكن البيدجا من الخروج من القضية باتفاق يضمن له الإفلات من العقاب على الأفعال التي ارتكبها عندما كان رئيسا لخفر السواحل في الزاوية، وأن احتمال تعرض البيدجا بعد خروجه من السجن للقبض أو القتل على أيدي الجماعات المتنافسة هو أمر لا ينبغي استبعاده“.