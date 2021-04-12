تركيا وأوروبا.. تنافس محموم للفوز بأكبر نصيب من "كعكة الاقتصاد" في ليبيا

في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع الدولي حول ليبيا، بات يتخذ أسلوبا جديدا يتمثل في محاولة الحصول على أكبر قدر من المصالح الاقتصادية وعقود الإعمار والتنمية.

وتسعى الأطراف الدولية المعنية في ليبيا، لتوقيع اتفاقيات وعقود قبل انتهاء فترة الحكومة الجديدة.

وبحسب مراقبين، فإن ”الصراع الأقوى الآن، طرفاه الحكومة التركية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يشتد التنافس بينهما على عقود التنمية وإعادة الإعمار، خصوصا بعد انتهاء الصراع العسكري في ليبيا“.

ويرى المحلل السياسي محمود العمامي، أن ”التنافس بين تركيا والدول الأوروبية، سيزيد احتدامه خلال المدة المقبلة“.

وأضاف العمامي لـ“إرم نيوز“، أن ”إرهاصات هذه الحالة انطلقت مع زيارتين، الأولى لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والتي أطلق فيها تصريحات بشأن رحيل المرتزقة الأجانب في ليبيا واستفزت الجانب التركي، مما استدعى وزير الدفاع التركي للرد بتصريح مماثل“.

وتابع أن ”الزيارة الثانية تمثلت في زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى طرابلس، التي شملت حديثا صريحا، عن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا، وجيرانها في البحر المتوسط“.

إيطاليا تسعى لعودة قوية

ويرى الخبير في العلاقات الدولية بشير الهادي، أن إيطاليا ”تحاول أن تعود للمشهد الليبي بقوة“، وذلك إثر اجتماع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مع المسؤولين الليبيين بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الهادي، أن ”الاجتماع تطرق إلى عدة نقاط، منها: تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وسبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة، التي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بينهما في أقرب وقت ممكن“.

وأشار الهادي في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، ”أكد استعداد بلاده لبناء شراكة استراتيجية مع روما، شعارها سيادة ليبيا أولا“.

كما أوضح بأن البلدين ”على مسار إعادة تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة، خصوصا ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن؛ مما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة للعلاقات“.

الدبيبة.. سياسة منتصف العصا

وبحسب المختص في العلاقات الدولية جابر عامر، فإن رئيس الحكومة الليبية الدبيبة ”يحاول أن يكون متوازنا في حديثه ولقاءاته بالمسؤولين الأوروبيين والأتراك، وهي طريقة قد تجر الحكومة إلى مشاكل مستقبلية حين تصطدم مصالح الدول الأجنبية ببعضها“.

وأضاف أن ”محادثات الدبيبة مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس تركزت على 3 ملفات، هي ترسيم الحدود البحرية والاتفاق الموقع بين ليبيا وتركيا، واستئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري“.

وبحسب الخبير العسكري العميد عبدالمجيد الكاسح، فإن ”مسألة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، أصبحت الآن رغبة دولية، وهذه الرغبة ستنعكس على أداء الحكومة الليبية الجديدة، وعلاقاتها خصوصا بتركيا“.

ولفت إلى أن ”هذا الموقف عبّر عنه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال زيارته لأنقرة، مصرحا بأنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ضرورة مغادرة كل المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية“.

ويرى الكاسح أن تركيا ”لا تزال لم تخطُ خطوات جادة في سحب كل المرتزقة والعسكريين الأتراك من غرب ليبيا“.

وأشار إلى ”تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، شدد فيها على أن القوات المسلحة لبلاده ستواصل حماية حقوق ومصالح أنقرة داخل وخارج البلاد، وأنها ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد، في كل من: سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط، وعدد من المناطق الجغرافية الأخرى“.