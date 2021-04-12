اليونان: ليبيا مستعدة لمناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية

أعلنت الحكومة اليونانية يوم الإثنين، أن ليبيا مستعدة لمناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأشارت الناطقة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، إلى أن ”السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة الأمور القانونية والفنية المتعلقة بالمسألة“.

وانتقدت بيلوني، في مؤتمر صحفي، ”اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا الموقعة عام 2019″، واصفة إياها أنها ”لا أساس لها وغير صالحة“.

وأكدت أن ”الاتفاقية ألقت بظلالها على علاقات ليبيا مع اليونان، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي“.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى طرابلس، وقبل يوم كذلك من الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، إلى اليونان.