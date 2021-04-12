أزمة "قلب تونس" تهدد بسقوط حكومة المشيشي

تواجه الحكومة التونسية مصيرا غامضا، في ظل التصدعات التي تضرب حزب ”قلب تونس“، الذي يعتبر أحد أبرز حلفائها، وذلك عقب استقالة رئيس مكتبه السياسي عياض اللومي؛ ما ينذر بـ“انفجار“ الائتلاف البرلماني، وفق ما أفاد به محللون سياسيون.

ويعيش الحزب على وقع صراعات داخلية محتدمة حول التموقع في المشهد والتحالفات، وتقدير الموقف السياسي، بما عزز فرضية أن تكون استقالة رئيس مكتبه السياسي مقدمة لتصدّع الحزب، وانهيار الائتلاف الداعم للحكومة المتكون من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

ويشارك الحزب -الذي له 30 نائبا في مجلس النواب- في الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة الذي يفوق 130 نائبا، مع كتل نيابية أخرى أبرزها حركة النهضة و ائتلاف الكرامة.

ويرى محللون أن تصاعد الأزمة داخل الحزب، بعد استقالة رئيس مكتبه السياسي عياض اللومي، سيكون له تداعيات مباشرة على الائتلاف الذي يدعم الحكومة في البرلمان.

وقال المحلل السياسي حسن القلعي: ”الأزمة الداخلية لحزب قلب تونس تدق آخر المسامير في نعش الحكومة.. الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في العمل بفريق مصغر منذ أزمة التعديل الوزاري، وستلاقي صعوبات أكبر عند ضعف إسنادها سياسيا“.

وأضاف القلعي في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”تطور الخلافات داخل الحزب، وحدوث انشقاق داخل كتلته النيابية، يربك مشاريع الحكومة التي تقدمها للبرلمان للمصادقة عليها، بما يجعل الحكومة في موضع ضعف وارتباك غير مسبوقين“، منوها إلى أن ”رئيس الحكومة هشام المشيشي غير قادر على استقطاب أي جهة سياسية أخرى لتعوض حزب قلب تونس في إسناد الحكومة“.

بدوره لفت المحلل السياسي عبد الواحد اليحياوي، إلى أن ”الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، تَغير أداؤها في التعاطي مع حكومة المشيشي، منذ سجن رئيس الحزب، وأن جلسات في البرلمان تم تأجيلها بسبب غياب نواب من كتل مختلفة من بينهم نواب حزب قلب تونس، احتجاجا على بقاء نبيل القروي في السجن“.

وقال اليحياوي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”الخلافات داخل قلب تونس، يمكن أن تؤدي إلى انشقاق في الكتلة النيابية للحزب.. تداعيات الصراعات مرتبطة بمشاورات غير معلنة بين قيادات من الحزب وحركة النهضة“.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الصغير القيزاني أن ”سقوط الحكومة جراء تصاعد الانشقاقات في ثاني أكبر حزب داعم لها أمر متوقع، نظرا لضعف هياكل حزب قلب تونس ومؤسساته بوصفه حزبا حديث النشأة“.

وقال القيزاني لـ“إرم نيوز“ إن ”حزب قلب تونس اكتسب مكانته في المشهد السياسي من خلال النشاط الخيري قبل الانتخابات والتسويق لصورة زعيمه نبيل القروي، وأن سجن الأخير كان بمثابة ضربة مزدوجة للحزب وللحكومة التي تعتبره رقما صعبا في معادلتها“.