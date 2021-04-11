حكومة الدبيبة تطلق سراح المطلوب دوليا "البيدجا"

أكدت مصادر إعلامية وحقوقية مساء الأحد إطلاق سراح النقيب في حرس السواحل والمطلوب دولياً بتهمة تهريب البشر، عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ“البيدجا“.

ونقلت صحيفة صدى الاقتصادية عن مسؤول بمكتب النائب العام تأكيده إطلاق سراح البيدجا، لكنه قال إن الإفراج تم بشرط أن يكون تحت المتابعة.

واعتقل البيدجا 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بناء على مذكرة من النائب العام وذلك لاتهامه بتهريب الوقود والبشر وارتكابه انتهاكات بحق المهاجرين. .

وكشفت مصادر حقوقية تحدثت إلى “ إرم نيوز“ أن البيدجا وصل إلى مسقط رأسه مدينة الزاوية، حيث احتفل به أقرباؤه ومناصروه.

واستغربت المصادر عدم صدور أي تصريح حتى الآن من حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الداخلية سواء بما يتعلق بإطلاق سراحه أو بملابسات القضية.

يذكر أن البيدجا كان من ضمن الشخصيات التي صدر بحقها عقوبات من مجلس الأمن منتصف عام 2018 بتهمة الاتجار بالبشر وهو ما نفاه الأخير .

ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط في حينه بإعلان وزارة الداخلية القبض على عبد الرحمن سالم ميلاد الملقب بـ “البيدجا”، المرتبط نشاطه الإحرامي بتهريب الوقود والمحروقات مشيرة إلى أنها قامت بملاحقته جنائيا نظير ما ارتكبه.

كما رحبت البعثة الأممية إلى ليبيا وسفارات أوروبية باعتقال البيدجا، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تمثل خطوة مهمة نحو ضمان العدالة للآلاف من الفئات المستضعفة، وفي الجهود المبذولة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.