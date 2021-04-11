المنفي يزور اليونان الثلاثاء المقبل

أفادت مصادر مقربة من رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي أن الأخير سيقوم بزيارة إلى دولة اليونان، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.

وستتطرق الزيارة التي تأتي بناءً على دعوة رسمية، لبحث“سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“، بحسب المصادر.

وتعد هذه الزيارة الأولى للمنفى كرئيس للمجلس الرئاسي الليبي، بعد أن غادر اليونان نهاية العام 2019، حينما كان سفيرًا لليبيا هناك، على خلفية اعتراض أثينا على توقيع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا قرب جزيرة كريت اليونانية.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أبدى استعداده لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين، وذلك على خلفية مطالبة أثينا بإلغاء الاتفاق الليبي بشأن الحدود البحرية مع تركيا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في طرابلس، أن“أهمية أي اتفاقية تكمن بحفاظها على حقوق ليبيا، وتركيا، واليونان“.

وأشار الدبيبة إلى أنه بحث مع نظيره اليوناني“افتتاح السفارة اليونانية في ليبيا، وتقديم الخدمات القنصلية، ومنها منح التأشيرات من داخل ليبيا، والتعاون في المجال الصحي، وتفعيل كافة الاتفاقيات في مجال الطاقة، والتجارة البحرية، والتدريب العسكري، خاصة البحري“.