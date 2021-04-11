في خطوة جديدة لإنهاء الانقسام.. مجلس النواب الليبي يتسلم المقر الفرعي في طرابلس

قال بيان لمجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن المجلس تسلّم مقر البرلمان الفرعي، في مدينة طرابلس، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار إنهاء انقسام البرلمان، وعودته للعمل ككيان واحد.

وبحسب البيان، فإن النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، تسلّم، اليوم الأحد، مقر مجلس النواب الموازي في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف مجلس النواب في بيانه أن إجراءات التسليم والتسلّم تمت في مدينة طرابلس بين النائب الأول في مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة.

يذكر أن سلسلة من الاجتماعات، تم عقدها بين عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلتي المسار والوسط النيابي، وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب غرب ليبيا في طرابلس، خلال الأسابيع الماضية بغرض التوصل لإنهاء الخلاف بين أعضاء مجلس النواب.