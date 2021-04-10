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المجلس الرئاسي الليبي يرحب بالاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 16:10 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 16:30 GMT

المجلس الرئاسي الليبي يرحب بالاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي‎ موسى الكوني، اليوم السبت، باتفاق اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

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المصدر: فريق التحرير

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي‎ موسى الكوني، اليوم السبت، باتفاق اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية المُقبلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”نرحب بشدة باتفاق اللجنة القانونية (المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي) على القاعدة القانونية المؤطرة لانتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول“.

وأشار إلى أن ذلك ”يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص“، وأضاف: ”نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية“.

وأرفق التغريدة البيان الصادر عن اللجنة القانونية، الذي جاء فيه أن الأخيرة اختتمت اجتماعها، الذي عُقد في تونس من السابع إلى التاسع من نيسان/أبريل الجاري، بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، المُقرر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر المُقبل.

وتأسست اللجنة القانونية الليبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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