المجلس الرئاسي الليبي يرحب بالاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي‎ موسى الكوني، اليوم السبت، باتفاق اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية المُقبلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”نرحب بشدة باتفاق اللجنة القانونية (المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي) على القاعدة القانونية المؤطرة لانتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول“.

وأشار إلى أن ذلك ”يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص“، وأضاف: ”نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية“.

نرحب بشدة بإتفاق اللجنة القانونية (المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي)،على #القاعدة_القانونية المؤطرة لإنتخابات ٢٤ديسمبر. يؤسس ذلك لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الإلتزام بإستحقاقاتهم بالخصوص.نحن هنا من أجل هذه الإنتخابات،أن نخطو مع الشعب نحو موعد #ليبيا التاريخي مع الديمقراطية. pic.twitter.com/6kZ41Tc1Ig — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) April 10, 2021

وأرفق التغريدة البيان الصادر عن اللجنة القانونية، الذي جاء فيه أن الأخيرة اختتمت اجتماعها، الذي عُقد في تونس من السابع إلى التاسع من نيسان/أبريل الجاري، بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، المُقرر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر المُقبل.

وتأسست اللجنة القانونية الليبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.