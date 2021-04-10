المجلس الرئاسي الليبي يرحب بالاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم السبت، باتفاق اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية المُقبلة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”نرحب بشدة باتفاق اللجنة القانونية (المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي) على القاعدة القانونية المؤطرة لانتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول“.
وأشار إلى أن ذلك ”يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص“، وأضاف: ”نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية“.
نرحب بشدة بإتفاق اللجنة القانونية (المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي)،على #القاعدة_القانونية المؤطرة لإنتخابات ٢٤ديسمبر. يؤسس ذلك لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الإلتزام بإستحقاقاتهم بالخصوص.نحن هنا من أجل هذه الإنتخابات،أن نخطو مع الشعب نحو موعد #ليبيا التاريخي مع الديمقراطية. pic.twitter.com/6kZ41Tc1Ig
— موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) April 10, 2021
وأرفق التغريدة البيان الصادر عن اللجنة القانونية، الذي جاء فيه أن الأخيرة اختتمت اجتماعها، الذي عُقد في تونس من السابع إلى التاسع من نيسان/أبريل الجاري، بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، المُقرر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر المُقبل.
وتأسست اللجنة القانونية الليبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.