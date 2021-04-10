تحت ضغط الشارع.. رئيس الحكومة التونسية يقلص فترة حظر التجول الليلي

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، السبت، تغيير توقيت حظر التجول استجابة لطلب الرئيس قيس سعيد، وتفاعلا مع الاحتجاجات الاجتماعية التي طالبت بتعديل التوقيت.

وقال المشيشي في ندوة صحفية عقدت السبت إنه ”قرر تغيير توقيت حظر التجول ليصبح من الساعة العاشرة ليلا، إلى الساعة الخامسة صباحا، بعد أن كان من الساعة السابعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا“.

وأكد أن ”الوضعية الوبائية خطيرة جدا، وأنه تم تسجيل تحكم نسبي في مسار الوباء في الفترة الماضية، وأن هذا الأمر لم يكن اعتباطيا بل كان بفضل عمل اللجنة العلمية والحكومة“.

وأرجع المشيشي الانتشار الكبير للعدوى بفيروس كورونا إلى ”عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وعدم التزام أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم بالبروتوكولات الصحية“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طلب من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مراجعة الإجراءات التي اتخذتها، بعد أن أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي.

الجدير بالذكر أن أصحاب المقاهي في أغلب المحافظات التونسية، نفذوا أمس تحركات احتجاجية رفضًا لقرار غلق المقاهي في شهر رمضان، مهددين بعصيان مدني إن تمسكت الحكومة بهذا القرار.

واعتبر أصحاب المقاهي، الذين تجمعوا أمام مقرات عدد من المحافظات التونسية، أن قرار غلق المقاهي ليلًا، إضافة إلى غلقها نهارًا في شهر رمضان سيقضي على ما تبقى من مقاهٍ بعد أن أفلس عدد كبير منها في الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا.

وتحرك أصحاب المقاهي مباشرة بعد صدور قرار الهيئة التونسية لمجابهة فيروس كورونا، والإعلان عن تطبيق حظر التجوال من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحًا بداية من يوم 9 أبريل إلى غاية 30 أبريل تزامنًا مع شهر رمضان.