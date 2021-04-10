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تونس.. السجن 4 سنوات لـ "ممرضة" عالجت جرحى "داعش" في سوريا
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 12:19 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 13:20 GMT

تونس.. السجن 4 سنوات لـ "ممرضة" عالجت جرحى "داعش" في سوريا

قضت محكمة تونسية بسجن امرأة 4 سنوات؛ بعد إدانتها بالعمل كممرضة لجرحى تنظيم داعش المتشدد، في سوريا. وصدر قرار المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، بعد أن كشفت

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المصدر: يحيي مروان - إرم نيوز

قضت محكمة تونسية بسجن امرأة 4 سنوات؛ بعد إدانتها بالعمل كممرضة لجرحى تنظيم داعش المتشدد، في سوريا.

وصدر قرار المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، بعد أن كشفت التحقيقات مع الممرضة أنها ”سافرت سنة 2016 إلى تركيا ثم التحقت بزوجها في سوريا“.

وأظهرت التحقيقات أن ”زوجها كان يقاتل في صفوف تنظيم داعش المتشدد، وهو من طلب منها الالتحاق به“.

واعترفت المرأة أن زوجها، وهو أحد قادة ”تنظيم داعش“ في سوريا، قام بتكليفها بالعمل ممرضة لعلاج جرحى المعارك التي خاضها التنظيم.

يشار إلى أن وزيرة المرأة في تونس، سميرة مرعي، كشفت سنة 2017، عن وجود ما يناهز 700 امرأة تونسية التحقن بتنظيمات إسلامية متشددة في سوريا.

وأضافت سميرة مرعي، خلال خطاب ألقته أمام البرلمان التونسي، أن الجماعات المتشددة تعمل بشكل متسارع لاستقطاب النساء والأطفال.

يذكر أن السلطات التونسية، تسلمت عددا من نساء ”تنظيم داعش“ من سوريا وليبيا، وتم إيداعهن السجن؛ بسبب تورطهن في جرائم مختلفة.

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