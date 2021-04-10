الرئيس التونسي: لن نقبل المساس بأمن مصر المائي (فيديو)

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، أن بلاده لا تقبل المساس بأمن مصر المائي، وذلك على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وشدد سعيد، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن الحلول العادلة في هذا الملف يجب أن لا تكون على حساب مصر.

وبين أن ”الأمن القومي لمصر هو أمن تونس، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقف تونس“.

كما وجه سعيّد، دعوة إلى الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحفي لزيارة تونس في أقرب الأوقات.

من جهته، قال ‏الرئيس المصري في المؤتمر الثنائي، إنه ناقش مع الرئيس التونسي ”التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب، ومواجهة التدخلات في شؤون دول المنطقة“.

وأضاف السيسي: ”اتفقت مع الرئيس التونسي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا وتفعيل الدور العربي“.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، بدأ الجمعة، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للتباحث بشأن عدد من الملفات.

ووصل الرئيس التونسي، مساء الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله السيسي، في مستهل الزيارة التي تعدّ الأولى لقيس سعيد منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2019.