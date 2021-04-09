قتيل في إطلاق نار على مركز لاحتجاز اللاجئين في طرابلس

قتل شخص وأصيب إثنان آخران، إثر إطلاق نار في مركز احتجاز للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان صدر مساء الجمعة أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي في مركز احتجاز طرابلس، حيث يُحتجز مهاجرون ولاجئون.

وأشارت إلى أن أحد فرق المنظمة نقل مراهقَين اثنين يبلغان من العمر 17 و18 عاماً اُصيبا بجروح بالأعيرة النارية للعلاج في المستشفى.

وأقرت المنظمة أن حدة التوترات داخل مباني المركز الذي يستخدم لتجميع المهاجرين بسبب الاكتظاظ الشديد تصاعدت في ليلة الحادثة، و بلغت ذروتها عبر إطلاق النار العشوائي نحو الزنازين المليئة بالمحتجزين.

وأفادت مديرة عمليات أطباء بلا حدود في ليبيا إيلين فان دير فيلدين، أنّ ”إطلاق النار هذا يظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها الناس خلال فترة سجنهم في مراكز الاحتجاز إلى أجلٍ غير مسمّى. عمل العنف هذا هو إثباتٌ واضح أنّ مراكز الاحتجاز هي مواقع خطرة لا يمكن للناس التواجد فيها“.

وبينت أن التوترات داخل المركز تصاعدت في الأسابيع الأخيرة حيث يُحتجز اللاجئون والمهاجرون -وبينهم نساء وأطفال وقاصرون غير مصحوبين بوليّ أمر- رغماً عنهم في ظروف مزرية.

وذكرت أن“إطلاق النار هذا يظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها الناس خلال فترة سجنهم في مراكز الاحتجاز إلى أجلٍ غير مسمّى. عمل العنف الأخير هذا هو إثبات واضح أنّ مراكز الاحتجاز هي مواقع خطرة لا يمكن للناس التواجد فيها“.