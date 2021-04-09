المغرب.. صفعة لـ"العدالة والتنمية" بعد حسم المحكمة الدستورية موقفها حول "القاسم الانتخابي"

أنهت المحكمة الدستورية في المغرب، يوم الجمعة، الجدل حول مدى دستورية ”القاسم الانتخابي“، الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة.

وأصدرت المحكمة قرارها بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وباستثناء حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، صوّتت جل الأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة)، قبل أسابيع، على تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة، كما هو معمول به حالياً في البلاد، الشيء الذي أثار حنق ”إخوان“ المغرب.

وأكد القرار أنه ”لا يوجد في القرار ما يخالف الدستور“، وبالتالي يكون اعتماد ”القاسم الانتخابي“ على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا، بانتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية.

وبين أن الدستور ”لا يتضمن أية قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها“.

وشددت المحكمة على أنه ”لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، بشأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور“.

واعتبرت أنه بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور، مؤكدة أن عملية توزيع المقاعد على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها.

ويخشى الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) من أن تفضي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي، التي تحظى بموافقة أغلب الأحزاب، إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون الطريقة الجديدة تعتمد على نمط جديد وهو استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

ووفق سياسيين مغاربة، فإن تغيير ”القاسم الانتخابي“ سيمنع حدوث أي احتكار للعملية الانتخابية التي يستفيد منها بالدرجة الأولى حزب ”العدالة والتنمية“، كما سيسمح بتقوية التعددية السياسية وضمان العدالة الانتخابية.