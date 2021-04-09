الرئيس التونسي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للتباحث بشأن عدد من الملفات.

ووصل الرئيس التونسي، مساء اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله السيسي، في مستهل الزيارة التي تعدّ الأولى لقيس سعيد منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2019.

وصل الرئيس التونسي، #قيس_سعيد مساء اليوم إلى #القاهرة، حيث كان في استقباله نظيره المصري عبدالفتاح #السيسي، في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيّام، تعدّ الأولى لسعيد منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2019. #إرم_نيوز #تونس #مصر pic.twitter.com/Yiwmek5pPa — إرم نيوز (@EremNews) April 9, 2021



وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أنه ”سيتم عقد قمة مصرية تونسية غدًا السبت في قصر الاتحادية“، تبحث عددًا من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

تدعيم التعاون العربي

يرى وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيّس، أن زيارة الرئيس سعيّد إلى مصر ”تندرج في سياق تدعيم التعاون العربي المشترك، وفتح آفاق جديدة“.

واعتبر، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”الحاجة إلى التنسيق في العالم العربي تتأكد في الفترة الراهنة“، مضيفًا أن عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي ”تفتح الأبواب بينها وبين مصر حول الملفات العربية والأفريقية التي تهم البلدين“.

تعديل السياسة الخارجية

من جانبه، اعتبر الدبلوماسي التونسي السابق جلال الأخضر أن زيارة الرئيس التونسي إلى مصر ”تعيد السياسة الخارجية التونسية إلى ثوابتها، المتصلة بتعامل تونس مع كل المحاور الإقليمية والدولية بحياد، بعد فترة بدت فيها تونس أقرب إلى المحور القطري التركي“، حسب تعبيره

وقال، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: إنّ اللقاء المنتظر بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ”من المرتقب أن يتناول الملفات السياسية المشتركة بخصوص الملف الليبي، والمتعلقة بالأمن الإقليمي والتصدي للجماعات الإرهابية“.