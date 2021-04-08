الرئيس التونسي قيس سعيد يزور مصر

يجري الرئيس التونسي قيس سعيّد زيارة رسمية إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبدأ يوم غد الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية التونسية.

وأوضح البيان الرئاسي، أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار ”ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء“.

وزيارة سعيد إلى مصر هي الأولى له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في تشرين الأول أكتوبر 2019، والثانية لرئيس تونسي منذ ثورة 2011، بعد أن زارها عام 2015 الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

ولم توضح رئاسة الجمهورية طبيعة الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيّام، لكن متابعين للشأن السياسي في تونس اعتبروا أنّ من الملفات المطروحة بحث العلاقات الثنائية وتطويرها، وبحث إمكانية إلغاء التأشيرة المفروضة على التونسيين المتجهين إلى مصر، أو تخفيف إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.