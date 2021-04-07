مقتل قيادي كبير في البوليساريو إثر قصف مغربي.. و"نجاة" زعيم الجبهة

قتل قيادي كبير في جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إثر قصف شنه الجيش المغربي، فيما نجا زعيم الجبهة من الهجوم، حسب مصادر.

وقال مسؤول أمني سابق في جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إن زعيم الجبهة إبراهيم غالي نجا من قصف في منطقة ”كديم الشحم“.

وأوضح المسؤول الأمني السابق والناشط الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في تدوينة على صفحته في ”فيسبوك“، أن ”البوليساريو كادت اليوم تفقد زعيمها، فبحسب المعلومات الواردة من المخيمات، فقد نجا فجر اليوم إبراهيم غالي من القصف الذي تعرضت له وحدة من البوليساريو في منطقة كديم الشحم“.

وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل ”قائد الدرك الداه البندير، وإصابة مرافق غالي المكلف بالاتصالات اللاسلكية في رئاسة البوليساريو، بجروح بليغة، إضافة إلى إصابة آخرين“.

https://web.facebook.com/mustafa.salma.79/posts/3629933673800223

ونقلت صحيفة ”هسبريس“ الإلكترونية المغربية، أن ”جبهة البوليساريو أعلنت مقتل الداه البندير على يد القوات المسلحة الملكية المغربية“.

وأضافت الصحيفة أن البندير ”قُصفت عربته ومن معه من قبل طائرة مغربية بدون طيار، بعد أن حاول القيام بعملية عسكرية استهدفت مواقع الجيش المغربي“.

من جانبها، ذكرت صفحة ”الجيش المغربي“ -وهي صفحة غير رسمية تنشر أخبار القوات المسلحة على فيسبوك“، أنه ”بعد عملية استخباراتية وعسكرية دقيقة، قامت القوات المسلحة الملكية برصد وتتبع تحركات مشبوهة داخل المناطق العازلة لقياديين من البوليساريو من بينهم زعيم الجبهة ومجموعة من كبار معاونيه“.

وأضافت الصفحة أنه ”طبقا للتعليمات الصارمة بالتعامل مع أي تحرك شرق وغرب الجدار الرملي بحزم بالغ، فقد تم تسخير بعض قدرات القوات المسلحة الملكية من أجل استهداف التحرك، ما أسفر عن مقتل عدة عناصر قيادية من ضمنهم قائد ما يسمى بالدرك في الجبهة ونجاة المدعو إبراهيم غالي“.

وكانت المنطقة قد شهدت توترا العام الماضي، إذ أعلنت جبهة البوليساريو منذ 13 نوفمبر، إنهاء وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، وذلك ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة الكركرات العازلة، هدفت إلى إعادة حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة مع موريتانيا، بعدما قطعها عناصر من الجبهة.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.