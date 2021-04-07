المغرب.. أنباء عن مقتل قائد الدرك في جبهة البوليساريو‎

تناقلت الصحافتان الجزائرية و المغربية، أنباء عن مقتل الداه البندير قائد سلاح الدرك بجبهة البوليساريو ، خلال قصف جوي للجيش المغربي شرق الجدار الرملي الذي أقامه على حدود المملكة في الصحراء الغربية.

وأفاد موقع ”الشروق“ الجزائري استنادا إلى مصادر عسكرية بأن المسؤول لقي حتفه على حدود بلدة اتنويزكي جنوب المغرب ،فيما أصيب زميله محمد فاضل بريكة بجروح.

وذكر موقع ”كود“ المغربي استنادا إلى مصادره الخاصة، أن مقتل قائد درك جبهة البوليساريو تم إثر قصف جوي استهدفه إضافة لمجموعة أخرى كانت معه بمنطقة اكَديم الشحم وأن حصيلة القتلى أكبر من المصرح بها، مضيفا أن ”الاستهداف كان عبارة عن رد على استفزازات كانوا يحضرون لها في المنطقة“.

وأشار الموقع أن الداه البندير ينحدر من قبيلة الركيبات السواعد، وتخرج من مدرسة شرشال العسكرية بالجزائر، وسبق له أن تولى منصبا عسكريا ،قبل أن يتم تعيينه قائدا للدرك.

كما أورد موقع ”أحداث انفو“ المغربي، أن المتوفى كان أيضا مسؤولا عن ”زرع“ أراض شاسعة في الصحراء بالألغام.

وسبق أن انتشرت تسجيلات صوتية وفيديوهات على إنترنيت خلال شهر شباط/فبراير الماضي، تؤكد مقتل عنصر آخر من جبهة بوليساريو يدعى باني ولد امسيعيد، على يد الجيش المغربي في منطقة بوكربة قرب قطاع تويزكي العسكري، إلا أن أيا من الطرفين لم ينف أو يؤكد الخبر بشكل رسمي.