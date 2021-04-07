تونس.. أنباء عن "مضايقات" ليهود في جربة ودعوات للتحقيق

أثار تعرّض يهود في تونس لمضايقات في الأيام الأخيرة، دعوات لتدخل السلطات والقوى المدنية للتصدّي لهذه الاعتداءات، والحفاظ على العيش المشترك بين عموم التونسيين.

وتواترت أنباء في تونس، خلال الآونة الأخيرة، بشأن تعرّض مواطنين تونسيين من الديانة اليهودية إلى اعتداءات ومضايقات.

وكشف المحامي الهادي حمدوني، أن 5 اعتداءات وقعت في اليومين الأخيرين على تونسيين يحملون الديانة اليهودية في جزيرة جربة، جنوب البلاد، من بينها تعرّض أحدهم إلى محاولة الطرد من منزله، وسط هتافات ”غادروا بلادنا“.

وطالب حمدوني في منشور له على حسابه في موقع ”فيسبوك“ بالتحقيق في تواتر الاعتداءات على أصحاب الديانة اليهودية في تونس في الفترة الأخيرة، لكشف أسباب وقوعها في هذه الفترة، وكشف من يقف وراءها.

بدوره، طالب رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلّول، السلطات في تونس بالتحقيق في هذه الاعتداءات.

وأكد جلّول أن الأمن التونسي قد تدخل في مختلف حوادث الاعتداء التي طالت يهودا تونسيين.

وقال ناجي جلّول في تصريحات لـ“إرم نيوز“: إن الأقلية اليهودية في تونس تتعرض إلى استفزازات متكررة، من المرجح أن تكون الجهة التي تقف وراءها غير منظمة، ومرتبطة بما وصفها بـ“الرواسب السلبية“ في الموروث الثقافي، والتي تقود إلى الخلط أحيانا بين اليهود والإسرائيليين، بحسب تعبيره.

وشدد جلول على أن اليهود يمثلون مكونا أساسيا في المجتمع التونسي، ولم يطرح الفرق بينهم وبين المسلمين في مختلف المراحل التاريخية التي عرفتها تونس.

وأضاف أن اليهود التونسيين قد أثروا الساحة الفنية والفكرية، وساهموا في النضال الوطني ضد الاستعمار، وفي بناء الدولة، ويستحقون أن تمنع السلطات في البلاد مثل هذه الاعتداءات والاستفزازات، بحسب تعبيره.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري أن الحكومة مطالبة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، كي لا يتم توظيفها سياسيا في الداخل والخارج بحسب تعبيره.

واعتبر حيدوري، أن التعايش السلمي بين المسلمين واليهود في جزيرة جربة التونسية منذ عقود عديدة، خير دليل على أن تعرض أقليات إلى الاضطهاد سلوك معزول.