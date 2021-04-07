محللون: عقبات تهدد تشكيل المفوضية العليا للمصالحة في ليبيا

أكد محللون ومتابعون للشأن الليبي أن إعلان السلطات الليبية إنشاء المفوضية العليا للمصالحة يطرح تساؤلات عن طبيعة الأطراف المعنية بها وعقبات قد تعرقل هذا المسار الذي يتطلب سنوات لإنجازه.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، منذ يومين، إنشاء مفوضية عليا تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين في خطوة قال: إنها تهدف إلى إنهاء الخلافات بعد سنوات طويلة من الانقسام السياسي والصراعات المسلحة التي مزقت البلد.

وعلق الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي أشرف الثلثي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، بأن ”المصالحة ستشمل جميع الليبيين، فالكل يعلم أن ليبيا مرت بحرب أهلية وكان هناك اصطفاف واضح إقليميا ودوليا وأريقت دماء الشعب الواحد، ومِن ثَمّ فإن وجود هذه المفوضية الآن مهم من حيث التوقيت من أجل المضي نحو المصالحة الشاملة وتقديم الاعتذار وجبر الضرر ومعالجة الملفات العالقة بين الفصائل التي مارست الاقتتال“.

رسمي وشعبي

وأضاف الثلثي، الذي سيكون عضوًا في هذه المفوضية وفق تأكيده، أنه ”من الضروري انطلاق عمل هذه المفوضية بشكل رسمي وشعبي وهي خطوة أولى ضرورية ستتلوها خطوات أخرى؛ لأن المصالحة مسار كامل وطويل، وليبيا ليست الدولة الأولى التي تشهد اقتتالا بل سبقتها بضع دول مثل: الولايات المتحدة، وإسبانيا، ويوغسلافيا السابقة، وغيرها.. وليبيا اليوم تحاول أن تستفيد من هذه التجارب على أساس نابع من الثقافة الليبية“ وفق تعبيره.

وأكد الثلثي أن المفوضية ستكون هيكلا لتحقيق المصالحة الشاملة وتضميد جراح الليبيين وستكلل أعمالها بالنجاح سواء مع حكومة الوحدة الوطنية الحالية أو مع الحكومة القادمة التي ستتشكل بعد الانتخابات.

وبخصوص ملف تفكيك الميليشيات ومدى تأثيره على ملف المصالحة قال الثلثي: إن ”هناك توجها لتفكيك الميليشيات وإعادة تأهيل عناصرها ودمجهم اقتصاديا واجتماعيا، وظهور الميليشيات كان نتيجة ضعف الدولة، واليوم هناك معطيات جديدة داخليا وإقليميا ودوليا وهناك توجه نحو الحلول السلمية وإيجاد صيغة لتسوية هذا الملف“.

خطوة صعبة

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي محمد العلاني، أن إنشاء مفوضية للمصالحة خطوة في الاتجاه الصحيح تُحسب للسلطات الليبية الجديدة التي تثبِت للشعب الليبي وللمجتمع الدولي جديتها في طي صفحة الماضي، وتجاوز مرحلة الاقتتال والخلافات والصراعات، والمضي نحو التوحيد الكامل لمؤسسات الدولة، وإرساء التوافق الذي يحتاجه الليبيون لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.

وأضاف العلاني، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”الخطوة الأولى تبدو صعبة بالنظر إلى تعقيدات المشهد الليبي وتشعّب المشاكل والخلافات والضغائن المتراكمة على امتداد سنوات من الاقتتال؛ ما يجعل المهمة صعبة ومعقدة وتتطلب كثيرا من الجهد والصبر“ مشيرا إلى أن الحديث عن المصالحة الشاملة يستوجب الانفتاح على كل القوى وعدم إقصاء أيّ طرف، بما في ذلك أنصار نظام معمر القذافي الذين يمثلون -بلا شك- رقما صعبا في هذا المشهد“ وفق تعبيره.

من جهته، لفت المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إلى ما يمكن أن يعترض مسار المصالحة من عراقيل ومعوقات، إذ قال: إن أبرزها مدى نجاح السلطات الحالية في تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها في المجتمع وبسط سلطة الدولة في مرحلة أولى، ونجاحها في إقناع الأطراف السياسية والقبلية وامتداداتها الإقليمية والأيديولوجية بتجاوز أحقاد الماضي وخلافاته، واعتذار كلّ طرف عن كل تجاوز تم ارتكابه بحق الطرف الآخر، وهي مهمة صعبة بحسب تأكيده.

وأكد العبيدي أن مسار المصالحة مسار طويل، ويحتاج اعترافا بالأخطاء واعتذارا واستعدادا لبدء مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن إنشاء المفوضية يُعتبر خطوة عملية للمضي في هذا النهج، داعيا الليبيين إلى الاستفادة من التجارب السابقة وإلى تجاوز الخلافات، والتعاطي مع العقبات التي قد تعترض هذا المسار الصعب بروح وطنية بعيدا عن النزعة القبلية الخالصة وعن الانتماءات الأيديولوجية“ وفق تعبيره.