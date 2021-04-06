"لوموند": تعاظم مشاركة الإسلاميين في الحراك يعيد شبح " العشرية السوداء" في الجزائر

أكد تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الثلاثاء أنّ هناك مخاوف متصاعدة في الجزائر من تعاظم حجم الإسلاميين داخل الحراك الشعبي، ما بات يهدد بإحياء جراح العشرية السوداء، التي لم تلتئم بعد، وفق تعبيره.

وقال التقرير إنه ”مع عودة المتظاهرين إلى الشوارع بعد عام من التوقف بسبب الوباء ينتشر القلق في جزء من الحراك والمعسكر الديمقراطي في الجزائر من زيادة مكانة الإسلاميين في الحركة ما قد يسبب إثارة جراح ”العقد الأسود“ التي لم تلتئم أبدًا في إشارة إلى الحرب بين السلطة والإسلاميين المسلحين في التسعينيات وخلّفت ما يصل إلى 200 ألف شخص وفقًا للسلطات تقديرات.

وبحسب التقرير فقد ظهرت شعارات مؤخرًا في الشوارع مثل ”أجهزة المخابرات الإرهابية“ أو ”نعلم من قتل في التسعينيات“ في إشارة إلى الدولة، تثير هذه المخاوف بينما لم يتم القيام بأي عمل للذاكرة أو العدالة خلال هذه السنوات المؤلمة للجزائريين بينما تم العفو عن معظم الإسلاميين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مقابل نبذ الكفاح المسلح.

ويوضح التقرير أنّ ”الحركة الإسلامية حاضرة في التظاهرات منذ انطلاق الحراك في ربيع 2019 لكنها اليوم تُبدي رغبتها المفترضة في إثارة شعارات جديدة تعيد إحياء خطوط الصدع الإيديولوجي الموروثة من التسعينيات، ما اعاد إلى المعارضة التقدمية طرح نفس التساؤلات القديمة: هل للإسلاميين مكانهم في جزائر ديمقراطية؟“

ويتابع التقرير أنّه ”في قلب التوترات تكمن حركة ”رشاد“ التي تأسست في عام 2007 في أوروبا من بين آخرين من قبل كوادر سابقة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي سقط بعض مناضليها في الكفاح المسلح عام 1992 حاضرة للغاية على الشبكات الاجتماعية، وحركة ”رشاد“ هي واحدة من القوى المنظمة الوحيدة للحركة الإسلامية التي لم يضعها النظام في المدار، وتتهم الحركة من قبل معارضيها بالسعي لاختطاف شعارات الحراك لتبرئة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من جرائمها وإعادة تأهيلها“ وفق تعبيره.

و“رداً على ذلك تم إطلاق حملة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي في 22 آذار / مارس الماضي، يوم ضد نسيان ضحايا الإرهاب: تحت وسم # منسينخ (”لم ننس“) في إشارة إلى ما حصل من عنف في عقد التسعينات من القرن الماضي.

وينقل التقرير عن الكاتب والصحفي أرزقي مترف قوله ”قد تكون هذه العودة بشرى سارة للحكومة التي اعتمدت على القمع لوضع حد للاحتجاج ولكن دون أن تنجح“ مضيفا ”لقد حاول الإسلاميون الاستيلاء على الحراك ووضعوا الوسائل للظهور كقوة دافعة، الشبكات الاجتماعية، لكن هذه الطريقة تناسب السلطة: إنها طريقة لشيطنة الحراك من خلال المبالغة في تقدير الدور الذي يلعبه الإسلاميون فيه“ وفق تقديره.

وأشار التقرير خلال رصده مواقف محللين، إلى استنكار سمير يحياوي الناشط في الحراك في فرنسا هذه الاستراتيجية قائلا ”النظام غالبا ما يثير شبح الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابق من خلال تضخيم إمكانياتهم وقوتهم ليس لإقصاء الإسلاميين ولكن لإقصاء الحراك بأكمله، ونحن نعلم أن النظام والإسلاميين يشتركان في نفس الهوس أي السيطرة الكاملة على المجتمع، واحدة من خلال الرقابة وتوجيه الحياة السياسية والأخرى من خلال تنظيم الأعراف لذلك هناك تحالف فعلي بين النظام العسكري والتيار الإسلامي“ بحسب تعبيره.

وقال التقرير إن السلطات تشنّ هجوما قانونيا وإعلاميا، ففي 22 مارس / آذار أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف بتهمة ”دعم الإرهاب“ بحق أربعة من النشطاء على ”يوتيوب“ في الخارج بينهم زعيم حركة ”رشاد“ العربي زيتوت، وتعلن هذه السلطات نفسها بانتظام عن اعتقال إرهابيين مشتبه بهم يخططون لهجمات في قلب الحراك“.

ومن جانبه علّق الصحفي والناشط عماد بوبكري قائلا إنّ ”القوة هي إقناع الجمهور بأن الحراك خطر يهيمن عليه طرف إسلامي ومتمرّد وبالتالي تمهيد الطريق لمزيد من القمع“ مضيفا أن ”القوة ليست وحدها المسؤولة عن العقد الأسود، الحقيقة هي أن كلا الجانبين مسؤول“ بحسب قوله، مضيفا أنّ ”هناك أيضا جيل لم يختبر التسعينيات، هذه الفئة من الحراك لا تفهم ما يحدث لأن عمل الذاكرة لم يتم بعد“.

وحذر بوبكري من أن ”السياق القمعي يفضي أيضًا إلى تطرف المواقف حيث تتزايد اتهامات سوء المعاملة والتعذيب وحتى الاعتداء الجنسي التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين“ مشيرا إلى أنّ ”حجم القمع سيترك بصماته: كانت هناك 2000 دعوى قضائية مرتبطة بالحركة، هؤلاء 2000 شخص موجودون في الحراك ويؤثرون عليه وهذا يخلق ديناميكية من الغضب ضد مؤسسة الشرطة“، وفق تحذيره.