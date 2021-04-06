ميليشيات زوارة الليبية تقطع طريقا رئيسا احتجاجًا على اختطاف مدير أمن المدينة

أغلقت مليشيات ليبية مسلحة من مدينة زوارة غرب البلاد، بوابة أمنية حدودية مع تونس، احتجاجا على اختطاف مدير أمن المدينة العميد عماد الدين عبزة.

وبحسب مصادر في المنطقة تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن محتجين من المدنيين والمليشيات المسلحة اغلقوا بسواتر ترابية طريق أبو كماش، الذي يبعد بضع كيلومترات عن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وتحديدًا النقطة الأمنية (بوابة الأمن العام) وأوقفوا حركة العبور من وإلى المنفذ.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإغلاق جاء بعد اقتياد مجموعة مسلحة لمدير أمن زواره العميد عماد الدين عبزة، قبل أن يتضح أن ذلك جرى بأمر من النائب العام.

وأمر وكيل النيابة بمكتب النائب العام عيسى الفيتوري كلا من رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي زوارة ومكتب تحريات المنطقة الغربية الحدودية بضبط وإحضار مدير أمن مديرية زوارة عماد عبزة وتسليمه لوحدة الضبط بمكتب النائب العام.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت مديرية أمن زوارة في بيان إن ”مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة اختطف أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر من قبل مسلحين مجهولين“.

واستنكر أهالي ومؤسسات أمنية وعسكرية في المدينة ببيان تلي أمام مديرية الأمن ”اختطاف عبزة من قبل مجموعات تدعي أنها أمنية في حين إننا نخضع للأمن والقانون والشرطة والجيش“. وفق تعبيرهم.