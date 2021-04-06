مجهولون يختطفون مدير أمن مدينة زوارة الليبية

اختطف مسلحون مجهولون، يوم الثلاثاء، مدير أمن مدينة زوارة الليبية، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وقالت مديرية أمن زوارة في بيان، إن ”مديرها العميد عماد الدين مسعود عزة اختطف أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر، من قبل مسلحين مجهولين“.

وأكد البيان أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة.

واستنكر أهالي ومؤسسات أمنية وعسكرية بالمدينة، في بيان تلي أمام مديرية الأمن، ”اختطاف عزة من قبل مجموعات تدعي أنها أمنية، في حين أننا نخضع للأمن والقانون والشرطة والجيش“، بحسب البيان.

وتنشط في المدينة ميليشيات وعصابات تهريب المهاجرين.

وتداولت وسائل إعلام ليبية صورة، قالوا إنها تعود للقيادي الأمني المختطف عماد الدين عزة.