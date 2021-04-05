قيس سعيد يطالب بضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إلى مراجعة النصوص وتطوير الهياكل الخاصة في صلب الجامعة العربية؛ من أجل تطوير أدائها.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية: إن سعيد بحث خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، بالقصر الرئاسي في قرطاج، ”نشاط الأمانة العامّة للجامعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة“.

وبحسب البيان، أكد سعيد ضرورة ”مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة، وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها حتى تُحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بُعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها“.

كما أكد سعيّد ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك، تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.

من جانبه، صرح أبو الغيط بأن اللقاء مع الرئيس قيس سعيّد تعرّض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، إضافة إلى الخوض في الشأن العربي والقمة العربية القادمة.

وقال أبو الغيط في كلمة مقتضبة بعد اللقاء: ”وجدت لدى الرئيس قيس سعيد معرفة بأوضاع الجامعة العربية وآلياتها وميثاقها، وكان حديثا ممتدا عن كيفية تطوير الجامعة وإنجاح أعمالها، وتحدثنا عن الشأن العربي والقمة العربية القادمة ومسؤوليات الرئاسة التونسية في ذلك، وكان حديثا ممتدا فيه كثير من الإيجابيات“.