السنغال تفتتح قنصلية بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية

أعلنت جمهورية السنغال، اليوم الإثنين، افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“، لتصبح عاشر تمثيلية دبلوماسية يتم فتحها بالمدينة منذ سنة.

وترأس مراسيم افتتاح القنصلية العامة الجديدة ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، وعيساتا تال سال، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، إن ”مدينة الداخلة شهدت منذ بداية السنة الماضية ديناميكية دبلوماسية قوية، مع تدشين قنصليات كل من: غامبيا وجمهورية جيبوتي وجمهورية ليبيريا وبوركينافاسو وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى جمهورية هاييتي“.

وتؤكد الرباط على أن مقاربة فتح القنصليات بإقليم الصحراء، تندرج في إطار التوجه الذي يعمل عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، والمتمثل في التأكيد على مغربية الصحراء، بالقول والفعل والعمل الدبلوماسي.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتصر الرباط على أحقيتها بإقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة ”البوليساريو“، والتي تصفها المملكة بـ“الانفصالية“، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.