الكشف عن "سلالة مغربية" من فيروس كورونا

كشف مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة في جامعة محمد الخامس المغربية، أن الدراسات أكدت ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة.

وأوضح عز الدين الإبراهيمي، وهو -أيضا- عضو اللجنة العلمية المغربية، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلالة الجديدة المتحورة، ظهرت للمرة الأولى في منطقة ”ورزازات“ جنوب شرقي البلاد.

وقال الإبراهيمي: ”تبعا للموقع المرجعي لتحليل البيانات (جيزيد) يمكن تصنيف السلالة التي ظهرت للمرة الأولى بورزازات كسلالة جينومية مغربية مئة في المئة في انتظار تحديد خاصيتها البيولوجية“.

وأضاف المسؤول الصحي: ”توجد 28 سلالة جديدة بالمغرب وعلى الخصوص السلالة النيجيرية الحاملة للطفرة 484 مع عدم ظهور أي سلالة جنوب أفريقية حتى الآن“.

وتابع: ”في الوقت الراهن يمكن أن نقول: إن الوضع شبه مستقر وبائيا ومقلق جينوميا، وإننا ما زلنا نحتفظ على الأقل بشهر وراء أوروبا من الناحية الوبائية الجينومية؛ ما يدعو إلى كثير من الحذر وقليل من المجازفة في هذه المرحلة المفصلية في مواجهة الكوفيد ولا سيما أن عمليتنا التلقيحية لم تنته بعد ومازالت تحت رحمة السوق الدولية للقاحات“.

https://www.facebook.com/azeddine.ibrahimi.7/posts/2611076849189406?__tn__=-R

وعاد الإبراهيمي في تدوينة أخرى ليقول: إن السلالة المغربية ”ليست لها خاصيات بيولوجية، ولم تكتشف إلا في منطقة واحدة، وليس لها أي تأثير على انتشار الفيروس ولا على خطورة المرض بعد الإصابة، ولا تَمس بالاستجابة المناعية“.

وأشار إلى أن ”كل السلالات التي نراها اليوم والمنتشرة بالمغرب بنسب كبيرة تنتمي إلى السلالة الكلاسيكية والسلالة البريطانية التي ستسود في البلاد وتؤدي إلى اندثار كل السلالات الأخرى“.

https://www.facebook.com/azeddine.ibrahimi.7/posts/2611328819164209?__tn__=-R