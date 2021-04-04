الدبيبة: نأمل أن نصل إلى انتخابات ديسمبر دون حروب أو نزاعات

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأحد، إنه يأمل الوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل بسلام دون حروب أو نزاعات“.

وأكد الدبيبة في كلمة متلفزة نشر ملخصها مكتبه، أن من حق الليبيين أن ينتخبوا من يريدون، منوها إلى أنه يقبل النقد البناء وليس الهدام خلال هذه المرحلة الصعبة من التئام الوطن وتحقيق المصالحة، حسب قوله.

ووعد الدبيبة بزيارة مدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحروب في الفترة المقبلة ومدن آخرى للاطلاع على أحوال مواطنيها.

وأكد رئيس الوفاق أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في الثقة بالحكومات، نظرا لأن الحكومات السابقة اتخذت قرارات ولم تنفذها، ونحن حريصون على استعادة الثقة بالحكومة وبنائها بشكل جيد.

وعاهد الدبيبة الليبيين على صرف كل المرتبات بداية كل شهر، إعتبارا من الشهر القادم، وتم الاتفاق مع المصرف المركزي على ذلك، مشيرا إلى أن الزيادات على المرتبات ستدخل قبل عيد الفطر المقبل.

وأعلن الدبيبة في كلمته وصول أول دفعة من لقاح ”كورونا“، مبينا أن الدفعات ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك، حيث ستصل يوم الأربعاء المقبل الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 – 400 الف جرعة.

وأوضح أنه بحلول 11 أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومة في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقا للمعايير الدولية للتخزين.

وشدد على أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب، موضحا أنه قد تم مع وزارة الصحة دراسة آلية التوزيع، داعيا الجميع للتعاون في تلقي هذا اللقاح للوقاية من هذه الجائحة.

وكان الدبيبة قد قال في تغريدة نشرها في وقت سابق: ”أول الغيث قطرة… بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليا. أدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم وتمنياتي بالسلامة للجميع“.