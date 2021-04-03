رئيس الحكومة الليبية يدعو نازحي تاورغاء للعودة إلى مدينتهم

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، نازحي مدينة تاورغاء الليبية القاطنين في مخيمات خارج المدينة، للعودة إلى مدينتهم وإغلاق المخيمات.

وبين خلال زيارة أجراها إلى المدينة، برفقة وزراء التعليم العالي والمواصلات وشؤون المهجرين وشؤون الرئيس، أن ”الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة“.

واعتبر الدبيبة زيارته إلى مدينة تاورغاء واطمئنانه على أهلها ”بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين“.

وأكد الدبيبة دعم حكومته ”لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك“، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال الدبيبة: ”عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بأن لا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد ولا محتاج داخل ليبيا وخارجها“.

من جهته، طالب عميد بلدية تاورغاء الحكومة ”بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر وصيانة البنية التحتية للمدينة“.