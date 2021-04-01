بعد سنوات من وفاته.. أسرة الليبي عبدالباسط المقرحي تستأنف حكم إدانته بتفجير لوكربي

قال محامي أسرة الرجل الليبي الذي أُدين بتفجير طائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988 مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، إن الأسرة ستطعن بالحكم من خلال إدانته أمام أعلى محكمة بريطانية بعدما رفضت محكمة الاستئناف الاسكتلندية منحها الإذن لذلك.

وحُكم على عبد الباسط المقرحي، وهو ضابط مخابرات توفي العام 2012، بالسجن مدى الحياة العام 2001 بتهمة قتل 243 راكبًا، و16 من أفراد طاقم الطائرة، و11 من سكان بلدة لوكربي.

وفي كانون الثاني/يناير، رفضت محكمة الاستئناف في اسكتلندا استئنافًا تقدمت به أسرته التي تقول إنه ربما كان هناك قصور في تطبيق العدالة. وقال محامي الأسرة عامر أنور، اليوم الخميس، إن المحكمة نفسها رفضت السماح لهم باستئناف هذا الحُكم.

وقال علي نجل المقرحي في بيان:“وجهت فريقنا القانوني بالتقدم بالاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا البريطانية وهي آخر محكمة استئناف لقضية والدي“.

وأضاف:“أعتبر والدي عبد الباسط المقرحي الضحية رقم 271 للوكربي“.