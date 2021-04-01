تأجيل زيارة وزير خارجية موريتانيا للمغرب.. هل هو نذر أزمة جديدة؟

تأجلت الزيارة الرسمية التي كان من المفترض أن يقوم بها يوم الأربعاء، وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرباط، حاملا رسالة خاصة من الرئيس الموريتاني للملك محمد السادس.

ونقلت صحيفة ”أنباء انفو“ الموريتانية، عن مصادرها، أن زيارة ولد الشيخ أحمد ”لم تلغ بل تأجلت إلى وقت آخر، بسبب إجراءات مكافحة كورونا المتبعة في المغرب“.

وأثار تأجيل الزيارة تساؤلات لدى بعض المحللين والمنابر الإعلامية المغربية، حول علاقة ذلك باستقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 24 من الشهر الماضي، البشير مصطفى السيد القيادي في جبهة البوليساريو، وهي الزيارة لم ينظر إليها المغرب بعين الرضى، كما أثارت انتقادات موريتانية في ظل الاتهامات التي تلاحق البشير مصطفى بتعذيب موريتانيين وصحراويين، بحسب ”أنباء انفو“.

وحصل انفراج واضح في العلاقات بين البلدين منذ إعادة فتح معبر الكركرات، والاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس بالرئيس الموريتاني يوم 20 نوفمبر الماضي، وعبر فيه العاهل المغربي عن استعداده لزيارة موريتانا، موجها في نفس الوقت الدعوة للرئيس الموريتاني لزيارة المغرب.

نذر أزمة جديدة

ونقل موقع ”اليوم 24“ المغربي، عن مصادر لم يسهما، أنها ”لا تستبعد أن يكون تأجيل زيارة وزير الخارجية الموريتاني للمغرب، له علاقة مباشرة بالاستقبال الرسمي الذي خصصه الرئيس الموريتاني للبشير مصطفى السيد“.

لكن الموقع نقل أيضا عن مصادر دبلوماسية، أنه ”لا صحة لما يتم تداوله بخصوص احتمال وجود بوادر أزمة بين البلدين“.

ورجح المحلل السياسي والباحث المغربي في العلاقات الدولية محمد شقير في تعليق لموقع ”اشكاين“ المغربي، أن “ يكون هذا التأجيل مرتبطا بمسألة استقبال الرئيس الموريتاني لوفد البوليساريو، خصوصا في الوقت الذي كان فيه نوع من التقارب الكبير، في الآونة الأخيرة، ما بين المغرب وموريتانيا“.

وأشار شقير إلى أن ذلك التقارب ”تجسد بعد أحداث الكركارات، التي أظهرت وجود تنسيق عسكري بين البلدين، ما جعل موريتانيا حينها تغلق المنافذ التي كان يتسلل منها البوليساريو على الحدود الموريتانية، وهي نفس العملية التي كان يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة“.

واعتبر المحلل السياسي أنه ”بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وبعد أحداث الكركارات، من المؤكد أن موريتانيا ترى أن مصالحها مع المغرب، وهو ما سيحقق المزيد من التقارب بين البلدين“.

وتعتبر موريتانيا في موقف حساس فيما يخص الصراع الإقليمي الدائر حول الصحراء الغربية، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقتها التاريخية والاقتصادية بأطراف النزاع الثلاثة، المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر، وكانت مشاركا رئيسيا في المفاوضات التي نظمت برعاية الأمم المتحدة.

وكانت وسائل إعلام موريتانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن ولد الشيخ سيبدأ الأربعاء، زيارة إلى المغربية ”حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني إلى الملك محمد السادس“.