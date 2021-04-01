الدبيبة: أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي الليبي

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبه، وقوف بلاده إلى جانب مصر والسودان في قضية سد النهضة، التي تشهد تصعيدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة، وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع“.

وشدد على أن ”‏الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي“.

الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.

نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 31, 2021

وهدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشكل مبطن، الثلاثاء الماضي، إثيوبيا، برد فعل قوي حال المساس بحقوق مصر المائية، في سياق الحديث عن المفاوضات الجارية بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السيسي، خلال كلمة بمقر هيئة قناة السويس، أنه ”لا أحد يستطيع المساس بمياه مصر“، قائلا: ”أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عايز يجرب يجرب“.

ونفى السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي، الأربعاء إبلاغ بلاده بشكل رسمي من قبل أي جهة، بشأن لجنة وساطة رباعية في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

لكنه قال إن ”إثيوبيا متمسكة باستئناف التفاوض مع مصر والسودان، بشأن سد النهضة.. استئناف التفاوض سيكون برعاية الاتحاد الأفريقي قريبا“.