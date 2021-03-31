أخبار

إسبانيا تعتقل عضوًا في"البوليساريو"...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 17:46 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 21:50 GMT

إسبانيا تعتقل عضوًا في"البوليساريو" بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال مسلحة ضد مؤسسات مغربية

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، اعتقال ناشط ينتمي لجبهة "البوليساريو" المطالبة باستقلال الصحراء الغربية في بسكاي (إقليم الباسك)، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال

+A -A
المصدر: الرباط – إرم نيوز

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، اعتقال ناشط ينتمي لجبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية في بسكاي (إقليم الباسك)، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال مسلحة ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا والخارج.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها، أن“هذا الناشط، شديد التطرف، كان يستخدم حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على القيام بأعمال إرهابية ضد أشخاص ومؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها“.

وأضافت أن“المتهم كان ينشط بشكل مكثف على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أدار العديد من الحسابات ولديه عدد كبير من المتابعين الإسبان والأجانب يفوق عددهم 20 ألف شخص، والذين يتلقون رسائله المحرضة على ارتكاب اعتداءات على الجالية والمؤسسات المغربية“.

وأبرز البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن المتهم كان ينشر باستمرار مقاطع فيديو خاصة به تروّج لارتكاب أعمال مسلحة، لاسيما ضد جميع الصحراويين المؤيدين للمغرب، معربًا عن استعداده لارتكابها بنفسه.

ولاحظت الشرطة الإسبانية أن ”خطورة منشوراته، وكذلك قدرته على التأثير في متابعيه، أدت إلى اعتقاله على الفور“.

ووفق البيان، أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم، عن ضبط كمية كبيرة من المعدات، والوسائط الإلكترونية، وأجهزة الهاتف، ووثائق ذات أهمية كبيرة يجري تحليلها من طرف المصالح المتخصصة.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play