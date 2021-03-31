إسبانيا تعتقل عضوًا في"البوليساريو" بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال مسلحة ضد مؤسسات مغربية

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، اعتقال ناشط ينتمي لجبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية في بسكاي (إقليم الباسك)، بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال مسلحة ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا والخارج.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها، أن“هذا الناشط، شديد التطرف، كان يستخدم حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على القيام بأعمال إرهابية ضد أشخاص ومؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها“.

وأضافت أن“المتهم كان ينشط بشكل مكثف على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أدار العديد من الحسابات ولديه عدد كبير من المتابعين الإسبان والأجانب يفوق عددهم 20 ألف شخص، والذين يتلقون رسائله المحرضة على ارتكاب اعتداءات على الجالية والمؤسسات المغربية“.

وأبرز البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن المتهم كان ينشر باستمرار مقاطع فيديو خاصة به تروّج لارتكاب أعمال مسلحة، لاسيما ضد جميع الصحراويين المؤيدين للمغرب، معربًا عن استعداده لارتكابها بنفسه.

ولاحظت الشرطة الإسبانية أن ”خطورة منشوراته، وكذلك قدرته على التأثير في متابعيه، أدت إلى اعتقاله على الفور“.

ووفق البيان، أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم، عن ضبط كمية كبيرة من المعدات، والوسائط الإلكترونية، وأجهزة الهاتف، ووثائق ذات أهمية كبيرة يجري تحليلها من طرف المصالح المتخصصة.