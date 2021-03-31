تونس.. هل تنجح وساطة "اتحاد الشغل" بإنهاء الخلاف بين سعيّد والغنوشي؟

اجتمع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، يوم الأربعاء، بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في لقاء غير معلن تطرق إلى الأزمة السياسية بالبلاد، وفق مصدر برلماني.

وكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، أن الطبوبي يقود وساطة بين رئاستي البرلمان والجمهورية لإنجاح الحوار المرتقب.

وأشار إلى أن اتحاد الشغل ”بصدد قياس استعداد مؤسسات الحكم للحوار، ولتقديم التنازلات المشتركة لتجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد“.

”انفراج سياسي“

ويرى مراقبون أن هذه الوساطة من شأنها أن تقود إلى انفراجة في الأزمة و“إذابة الجليد“ بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، إذا ما رافقتها تنازلات سياسية متبادلة.

بدوره، أكد القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، في تصريحات إذاعية، إمكانية حدوث انفراج سياسي.

ورأى المحلل السياسي عبد المجيد السعيدي أن اتحاد الشغل غيّر موقفه الرافض للتوسط في حل الأزمة السياسية إلى المساهمة في تجاوز الانسداد السياسي.

واعتبر السعيدي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن الفرصة مواتية لإذابة الجليد بين الغنوشي وسعيد، مضيفا أن ”دعوة قلب تونس لمقاطعة الحوار ترفع الحرج عن رئيس الدولة، بخصوص عدم رغبته في مشاركة قلب تونس في الحوار“.

وأضاف أن ”قنوات التواصل بين الرئاسة والبرلمان مغلقة، ويعود آخر لقاء بين الغنوشي وسعيد إلى ما يزيد على شهرين، وبالتالي فإن هذه الوساطة من شأنها أن تقرب وجهات النظر لتجاوز الأزمة في تونس“.

”التخلي عن المشيشي“

من جهته، اعتبر المحلل السياسي حسن القلعي أن وساطة اتحاد الشعل لحل الأزمة في البلاد ستمكن حركة النهضة من تبليغ رئيس الجمهورية ما تفكر فيه في الكواليس، بشأن إمكانية التخلي عن رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأضاف القلعي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن حركة النهضة باتت تعيش عزلة سياسية بسبب تمسكها بالمشيشي، ولذلك من المرتقب أن تقدم ضمانات للتخلي عنه، مقابل المشاركة في صياغة شكل الحكومة الجديدة.

”تعجيل المصالحة“

ويرى المحلل السياسي أن استقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة بدافع من حركة النهضة ستعجل بالمصالحة بين الغنوشي وسعيد.

في المقابل، يرى الناشط السياسي كريم بورزمة أن الحديث بشأن إذابة الجليد بين سعيد والغنوشي سابق لـأوانه، معتبرا أن ”رفض سعيد تعديل قانون المحكمة الدستورية سيعمق الخلاف بين رئاستي البرلمان والحكومة“.

وبين بورزمة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن تحميل الغنوشي مؤخرا لرئيس الدولة مسؤولية تعطيل المؤسسات نتيجة رفض تسمية وزراء بعد المصادقة على التحوير الوزاري، لا يؤشر على مصالحة مرتقبة بينهما.