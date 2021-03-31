جون أفريك: "النهضة" التونسية تتبرأ من "الإخوان" وتحاول لعب دور الحركة المدنية

يطرح تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، علاقة ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ بحركة ”النهضة“ التي تتبرأ في خطاباتها من تنظيم ”الإخوان المسلمين“ وتسعى إلى الظهور بمظهر الحركة المدنية.

ويقول التقرير، إنّ الاتحاد يثير جدلا في تونس، مشيرا إلى الاعتصام الذي نفذه ”الحزب الدستوري الحر“ للمطالبة بحل فرع ”الاتجاد العالمي لعلماء المسلمين“ بتونس، بوصفه ”جمعية غير مشروعة“.

وأكد أن زيارات رئيس الاتحاد السابق يوسف القرضاوي إلى تونس، أثارت جدلا، رغم أنه في عام 2009، في عهد بن علي (الذي كان يسعى آنذاك للفوز بأصوات المحافظين) تم استقباله رسميًا خلال احتفالات ”القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية“ حتى إنه زار مقر إذاعة ”الزيتونة“ التي أنشأها صخر الماطري، صهر الرئيس بن علي.

وأشار التقرير: إلى أنه ”في عام 2012، دعا القرضاوي إلى تدشين الاتحاد الإسلامي للديمقراطية في تونس، ودعا إلى اتحاد الإسلام والديمقراطية، ما اعتُبر بمثابة دعم لحركة النهضة التي تحتفظ في الواقع بعلاقات وطيدة، ويزور قادتها هذا التشكيل في إطار الحوارات الدينية بما في ذلك عام 2015، زيارة عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان آنذاك، ونائب رئيس الحركة“.

ووفق التقرير: ”يُتهم البعض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بأنه الجناح الديني لحركة النهضة. ورغم أنها في مؤتمرها لعام 2016، قررت الحركة فصل الجانب الدعوي عن الجانب السياسي، فإن صلات رئيسها راشد الغنوشي بالقرضاوي تثير البلبلة، ولا سيما صورة تظهر الغنوشي يرسم قبلة على جبهة القرضاوي في علامة على الولاء، خلفت جدلا واسعا“.

ويوضح التقرير: أنه ”في لندن، حيث كان رئيس النهضة في المنفى، تأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في عام 2004، قبل أن يتم نقل مقره الرئيسي إلى الدوحة في عام 2011، وكان الغنوشي -أيضًا- نائبًا لرئيسه ونائبًا للأمين العام، ثم واصل المشاركة في اجتماعاته في قطر، وبعد القرضاوي امتد تواصل الغنوشي مع المغربي أحمد الريسوني، الذي تولى رئاسة الاتحاد في عام 2018، وفي عام 2017 أكدت مكتب الاتصال التابع للشيخ، أن الغنوشي كان قد ترك الاتحاد الإسلامي، ليكرس نفسه للسياسة الداخلية التونسية“.

ويشير التقرير: إلى أنّ ”المقر الرئيسي في تونس اليوم، هو أحد الفروع القليلة للاتحاد، إلى جانب تلك الموجودة في غزة وتركيا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وقد عمل قادة النهضة بنشاط على تنصيبه في تونس بعد ثورة 2011، كما هو حال لطفي عمدوني، العضو السابق في اتحاد الطلاب المسلمين، الذي سجن لمدة خمسة عشر عامًا في عهد بن علي، وهو إمام أحد مساجد الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، وأستاذ التمويل الإسلامي بجامعة الزيتونة، وهو عضو في مجلس شورى حركة النهضة. بينما يشغل أعضاء مجلس الشورى، عبد المجيد النجار وكمال السيد مناصب مرموقة في الاتحاد، حيث يرأس النجار فرعه في تونس، والثاني كان يشغل منصب أمين المال.

ويقول التقرير: إنه ”وفقًا لقادته، فإن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، يدرب حوالي 100 طالب كل عام، ويستهدف الجميع بما في ذلك الطبقات الدنيا، ويقال إن المتقاعدين وربات البيوت وموظفي الخدمة المدنية والأطباء والمحامين وعدد قليل من الطلاب، يترددون عليه“.