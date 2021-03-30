هل ستُجرى الانتخابات الليبية في موعدها؟‎

تتسارع التحركات الدولية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، وهي المهمة الأساس المنوطة بالمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتبذل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والاتحاد الأوروبي، جهودًا لحث الأطراف الليبية على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، وتسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات.

وعبّر حراك ”من أجل 24 ديسمبر“ الذي انطلق لدعم إجراء الانتخابات، عن خشيته من وجود ”مراوغات لعدم تفعيل خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها“، وهدد بتنظيم مظاهرات، في يوم 24 من كل شهر،“للضغط على الرئاسي، والحكومة، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفق الاتفاق السياسي.

وقال مصدر في ملتقى الحوار السياسي خلال تصريحات سابقة إن عدم اعتماد القاعدة الدستورية لوجود خلاف بين أعضاء اللجنة القانونية، ينهي حلم الانتخابات في ديسمبر المُقبل.

ويرى السفير الليبي في الأردن الدكتور محمد البرغثي، أن الذهاب إلى إجراء الانتخابات لن يكون هينًا، ولا سهلًا، لأن هناك أطرافًا تتحكم بالمشهد تريد استمرار الوضع على ما هو عليه.

لكن البرغثي الذي تحدث إلى ”إرم نيوز“ قال إن وجود الإدارة الأمريكية الجديدة التي تركز على حقوق الإنسان، والحريات، والتحول الديمقراطي، و التي صدر عنها أكثر من مؤشر على حرصها على إجراء الانتخابات، قد يكون عاملًا إيجابيًا لإجرائها، وفق رأيه.

وأشار إلى وجود صراع في ليبيا حاليًا بين طرفين بشأن الانتخابات، والوعي المجتمعي يدفع تجاه إجرائها، ولكن هذا الوعي يقدم القضايا المعيشية وتحسينها، لذا إذا استطاعت الحكومة أن تقدم شيئًا محسوسًا وملموسًا على صعيد تحسين الخدمات، والوضع الاقتصادي، تصبح قضية الانتخابات ليست ذات أولوية.

بدوره، قال رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحكيم حمزة إنه لا يعتقد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، خاصة مع تجميد المسارين القانوني والدستوري، إضافة إلى أن الحكومة الجديدة تسير في حقل ألغام، زرعتها أطراف تريد استمرار الأمر الواقع.

وأشار حمزة في تصريح لـ “ إرم نيوز“ إلى أن أهم الأطراف التي ستضع العراقيل في وجه الانتخابات: الميليشيات، والتيارات المتشددة، والضغوط الخارجية، خاصة من قِبل من تركيا.

وتوقع أن يصار إلى التمديد للحكومة مجددًا لعام على الأقل، رغم أن ذلك سيُضعفها.