تصريحات حول محمود الورفلي تطيح برئيس النيابة العسكرية في بنغازي‎

قرر المدعي العام العسكري الليبي اللواء فرج الصوصاع اليوم الثلاثاء إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية في مدينة بنغازي شرق البلاد العقيد علي أحمد ماضي من مهامه .

و جاء سبب الإعفاء بحسب ما أعلنت إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الليبي بسبب مخالفة العقيد ماضي ”تعليمات تتعلق بتصريحات خاطئة حول الوضع الصحي للقائد الميداني في القوات الخاصة الليبية المقدم محمود الورفلي قبل اغتياله خلال الأيام القليلة الماضية“.

و قبل أسبوع اعترضت ثلاث سيارات دفع رباعي يستقلها مسلحون مجهولون سيارة المقدم محمود الورفلي القيادي في قوات الصاعقة في الجيش الليبي والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب والقيام بإعدامات ميدانية لسجناء قبل ان يفتحوا نيران بنادقهم عليه ويردوه قتيلا.

و في اليوم التالي لمقتل الورفلي عقد رئيس النيابة العسكرية الكلية في مدينة بنغازي العقيد علي ماضي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه القبض على مشتبه بهم في جريمة اغتيال الورفلي .

و قال ماضي إنّ ”محمود الورفلي كان يعاني من خلل عقلي نتيجة الحرب وهو ما جعل تصرفاته غير منضبطة“، و هو أمر أثار ضجة واسعة في ليبيا قبل أن يتراجع ماضي عن حديثة ويوضح في اليوم التالي أنّه لا يقصد أن الورفلي مجنون، بل يقصد ما تسمى (أعراض ما بعد الصدمة) التي أصابت جميع من شارك في الحرب على الإرهاب، وفق قوله.