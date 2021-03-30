عبد الحميد الدبيبة: أنجزنا توحيد 80 % من مؤسسات ليبيا خلال شهر

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أنّ السلطات الليبية الجديدة تعمل ما في وسعها لتسهيل المرحلة الانتقالية في البلاد، موضحاً أنه يجري العمل على إعداد الدستور الجديد ووضع قانون الانتخابات.

وقال الدبيبة، في مقابلة مع جريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نشرتها اليوم الثلاثاء، إن 80% من مؤسسات ليبيا توحدت في أقل من شهر.

وأبدى الدبيبة ثقته في توحيد ليبيا من جديد، مضيفا أنّ ”عملية تغيير السلطة منذ العام 2011 كانت صعبة ودموية للغاية، ومنذ ذلك الحين فكرت كل منطقة من مناطقنا وقبائلنا ومدننا في مصالحها الخاصة فقط، وأدى غياب الدولة المركزية إلى تفضيل القبلية وانتهى بنا الأمر إلى وجود ثلاث حكومات متوازية، وبرلمانين ومصرفين مركزيين، والعديد من وكالات النفط الصغيرة والانقسام أيضا في المؤسسات“.

وقال رئيس الحكومة الليبية إنه ”يجب حل الميليشيات بشكل شامل عبر دمجها في القوات الأمنية أو الشرطة أو هياكل الدولة المدنية“، لافتا إلى أن المسألة الكبرى تكمن في إنشاء جيش وطني واحد، مضيفا أن ”الجيش توحد من خلال المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي سمحت بوقف إطلاق النار في أكتوبر / تشرين الأول الماضي“.

وفي إشارة إلى الوضع الأمني لا سيما في مدينة بنغازي، قال الدبيبة إن بنغازي مدينة مهمة جدا وتعيش فترة صعبة، مضيفا: ”وزير داخليتي كان هناك منذ يومين والشرطة المحلية تعتمد علينا كما تزورها وزيرة خارجيتنا نجلاء المنقوش“.

وعبر الدبيبة عن الأمل في أن تتم إعادة فتح القنصلية الإيطالية في غضون ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الأمن العام في البلاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل خمسة أشهر، وفق تأكيده.

وقال الدبيبة إنه يعتزم إعادة فتح الباب قريبا للمستثمرين والشركات الإيطالية، موضحا: ”أود منهم أن يعتبروا ليبيا بيتهم وليس مجرد استثمار“، وأشار إلى ”التفاوض مع مجموعات إيطالية كبيرة، على غرار ساليني إيمبريليو، التي يجري التفاوض معها على عقد بأكثر من مليار دولار“.

وتابع الدبيبة: «سنبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مسألة تسهيل عمل الشركات الإيطالية المهمة التي نرغب في التعامل معها“.