وسط أنباء عن لقاء مرتقب بين سعيد والغنوشي.. هل تتخلى النهضة عن دعم المشيشي؟

تجري ترتيبات لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد توتر العلاقات بينهما بسبب التعديل الوزاري، وبلوغ الأزمة السياسية مستويات غير مسبوقة، وذلك وسط توقعات بإمكانية تخلي حركة النهضة عن دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأكد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، عدم وجود إجماع داخل قيادات الحركة على رئيس الحكومة الحالي، مبينا أن هناك نقاشا متواصلا داخل الحركة حول دعم الحكومة على اعتبار أن الموقف الرسمي للحركة ما زال يؤكد دعم وإسناد الحكومة، في حين أن هناك طيفا في الحركة يتبنى رأيا مخالفا وهو أن تكون هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال قبل بدء الحوار الوطني.

وقال الحمامي إنّ الحوار الوطني لا بدّ أن تسبقه مقدمات وتمهيد بمراجعة الأحزاب لمواقفها من هذه الحكومة والتنازل عن حالة الرضا التام عن الحكومة، وذلك بهدف خدمة مصلحة تونس.

من جانبه، أفاد القيادي بالحركة عبد اللطيف المكي بإمكانية عقد لقاء مرتقب بين سعيّد والمشيشي بهدف حل الأزمة السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق، أكد مصدر من حركة النهضة، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“، أن الحركة تبحث عن تنازلات مشتركة مع رئاسة الجمهورية، بهدف تجاوز الانسداد السياسي في البلاد، الذي تجاوزت مدته الشهرين، موضحا أن وساطات غير معلنة بين الرئاسة والبرلمان ومنظمات اجتماعية، تهدف إلى استعادة الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، للتوافق حول ترتيبات المرحلة المقبلة.

حيال ذلك، رأى المحلل السياسي رياض حيدوري أن حركة النهضة بدأت التفكير جديا في إمكانية التخلي عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد أن بدا لها أن التمسك به ليس خيارا ناجعا، ومن شأنه أن يزيد في عزلتها.

وقال حيدوري لـ“إرم نيوز“ إن تمسك النهضة بالمشيشي وسط معارضة طيف سياسي واسع له، وضع حركة النهضة في حالة إحراج، خاصة أن الحصيلة السلبية للحكومة الراهنة ستتكبدها الحركة بحكم تمسكها بهذه الحكومة، مضيفا أن النهضة تسعى لإعادة الدفء إلى علاقاتها مع سعيّد، بعد أن أدركت أنّ تشبّثها بهشام المشيشي زاد في إرباك المشهد السياسي، وعمّق عزلتها وفتح الباب مجددا أمام تحركات واسعة لسحب الثقة من رئيسها في البرلمان.

مسألة وقت

من جانبه، رجح المحلل السياسي الصغير القيزاني، تخلي حركة النهضة خلال الأيام المقبلة عن المشيشي، معتبرا أن الحسم في ذلك بشكل رسمي بات مسألة وقت، لصياغة توافق حول ترتيبات المرحلة المقبلة.

وقال القيزاني لـ“إرم نيوز“ إن ما يجري في الكواليس، يكشف أن حركة النهضة بصدد البحث عن تفاهمات مع رئيس الجمهورية بشأن صبغة الحكومة المقبلة، ومن سيكون على رأسها، قبل دفع المشيشي إلى الاستقالة، لافتا إلى أن البلاد مقبلة على تحديات كبرى، من بينها خلاص ديون خارجية هائلة قبل آب/أغسطس المقبل، والتغلب على تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19، بالتالي فإن تمسك النهضة بالمشيشي وسط هذه الظروف، سيجعلها تدفع تكلفة هذا الخيار في الانتخابات المقبلة.

من جهته، رأى الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي، أن تأكيد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تمسك رئيس الدولة قيس سعيد بمبادرة الحوار التي اقترحها الاتحاد، يعني أن الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة بات وشيكا.

ورجح السعيدي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، حدوث تنازلات مشتركة في المشهد السياسي التونسي، قد يقضي بتخلي حركة النهضة وحلفائها عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها طيف واسع من الأحزاب.