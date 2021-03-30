"العدالة والتنمية" المغربي في عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون الانتخابات الجديد

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، ولو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.

وينص القانون الذي تبنته 7 أحزاب، 4 منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا الى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل 6 عقود.

ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا ”القاسم الانتخابي“ الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن ”لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية“، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني أخيرا.

ودان العثماني ”تراجعا ديمقراطيا يضعف المؤسسات المنتخبة بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب“.

ورأى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساس للقانون الجديد ”يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر“، مضيفا ”اليوم بات الحزب معزولا وفقد عمليا أغلبيته السياسية“.

وأوضح السحيمي أن الخلافات هي بين ”خط حكومي لا يرى مانعا في تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ الحزب“ الذي حرص، رغم ذلك، خلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير على المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في الانتخابات المقبلة.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدّد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.

يناقض كل النظريات

وواجه الحزب قبل 5 سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية. وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب إلى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب خلاف دام أشهرا مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي يُعرف بأنه مقرب من القصر.

وعلى الأثر، كلّف الملك محمد السادس الرجل الثاني في الحزب سعد العثماني تشكيل حكومة، فوافق على شروط التكتل التي رفضها سلفه، وشكّل الحكومة الحالية.

وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات النيابية المغربية، ويراهن الحزب الإسلامي على المحكمة الدستورية لإسقاط القانون المثير للجدل.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوز أن“الهدف الأساس لاعتماد القاسم الانتخابي الجديد، يكمن في الحيلولة دون استمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة“، مضيفا ”المشكلة أن هذا الأمر يناقض كل النظريات التي ندرّسها للطلاب، وغير موجود في أي دولة في العالم ديمقراطية كانت أو دكتاتورية“.

ووصل حزب ”العدالة والتنمية“ إلى رئاسة الحكومة بعد سنوات في المعارضة، بعد تظاهرات حركة الـ 20 من فبراير العام 2011، النسخة المغربية للربيع العربي التي دفعت إلى إجراء إصلاحات دستورية. لكن رغم تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.

وعرف بنكيران سابقا بحضور إعلامي لافت أثناء رئاسته الحكومة، مدينا باستمرار ما كان يسميه ”التحكّم“، في إشارة إلى ”الدولة العميقة“، وبتمسكه بـ ”دور حزبه في تهدئة الشارع“.

في المقابل، تؤكد الأحزاب المؤيدة للقانون الانتخابي الجديد أهميته، ”لأن الديمقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب والأقليات الصغرى“، وفق ما قال النائب عن حزب ”الأصالة والمعاصرة“ المعارض محمد حجيرة خلال التصويت عليه منتصف آذار/مارس إثر جلسة صاخبة لمجلس النواب.

تبرير كل شيء

وبرزت أخيرا خلافات داخلية تجلت خصوصا في إعلان عبد الإله بنكيران، وهو أحد مؤسسي الحزب، قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا على تبني الحكومة مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، رأى فيه ”مجرد شرعنة للمخدرات“.

قبل ذلك بأسابيع، اهتز الحزب على وقع خلاف آخر حول استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. واستقال رئيس مجلسه الوطني إدريس الأزمي احتجاجا على ”قبول وتبرير كل شيء“، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.

وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي أخيرا أن 60% من المستجوبين ”لا يثقون فيها“، بينما لا ينوي 64% منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.