المجلس الرئاسي الليبي يبحث إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

تسعى السلطات الليبية الجديدة إلى إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، في خطوة لتثبيت الاستقرار وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات الشعب الليبي، بعد سنوات من الاقتتال واستعدادا للمحطات السياسية المقبلة.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الإثنين، في اجتماع تشاوري مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أنّ المنفي أكد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية؛ من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وبحسب البيان، قدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات التي ستشتغل عليها، والمدة الزمنية المحددة لمهمتها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن ”تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع الليبيين كافة يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، بوصفه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة“.