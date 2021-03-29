الجيش الليبي ينفذ تمرينا عسكريا يحاكي "صدّ هجوم معاد"

أنهت كتيبة دبابات اللواء 106 في الجيش الليبي اليوم الإثنين، تمرينا عسكريا تعبويا يحاكي صد هجوم معادٍ على منطقة افتراضية.

وقال الجيش في بيان إن ”التمرين اختُتم بحضور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر ورؤساء أركان القوات المسلحة وبعض رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدد من ضباط وآمري الوحدات المستقلة“.

وحسب البيان فقد ”شاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي ووحدات الدفاع الجوي وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال خلف خطوط العدو، للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة“ وفق تعبيره.

وأضاف: ”في نهاية التمرين حيّا القائد العام الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين“.

وأكد المشير خليفة حفتر على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.

وكان حفتر بحث، السبت، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في مقر القيادة العامة للجيش ببنغازي، أعمال اللجنة العسكرية ”5+5“ برعاية الأمم المتحدة ودعم تنفيذ مخرجاتها التي اتفقت على إخراج المرتزقة ووقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.