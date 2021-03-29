البرلمان التونسي ينفي تدهور صحة رئيسه راشد الغنوشي

نفى البرلمان التونسي اليوم ما يروج حول صحة رئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، مؤكدا أنه لا صحة لما قيل حول أي تغيير أو تعديل في رئاسة البرلمان وأعضاء مكتبه المنتخبين.

ونشر البرلمان على صفحته في ”فيسبوك“ تأكيد النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب، وهو مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال أن “الغنوشي بألف صحة وخير ويمارس عمله العادي” وفق تعبيره، مضيفا أنه ”على تواصل بعموم النواب الذين انتقلوا إلى جهاتهم بمناسبة أسبوع الجهات خلال الفترة من 29 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل المقبل وأنه لا صحة لما يروّج حول أي تغيير أو تعديل في رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه المنتخبين“ بحسب قوله.

وكان القيادي البارز بالحركة رفيق عبد السلام قد نفى في وقت سابق اليوم خبر نقل ريس البرلمان إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس بعد انهيار وضعه الصحي.

واعتبر عبد السلام، وهو صهر الغنوشي وأحد أبرز القيادات المقربة منه، أن ما يقال كذب وأنه ”لا يلجأ إلى مثل هذه الأكاذيب المفضوحة إلا من أفلس في ميدان السياسة وعجز عن المنافسة النزيهة“ بحسب تعبيره.

وقد ضجت صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الأحد بأخبار غير مؤكدة ومعطيات تتعلق بنقل رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري إثر تعرضه لأزمة صحية الأمر الذي لم تعلق عليه الحركة ولا البرلمان إلا في الساعات الأخيرة.