ليبيا.. اغتيال قيادي بارز في ميليشيا "لواء الصمود" بطرابلس

اغتيل ظهر يوم الإثنين، محمد دامونة، أحد أهم القيادات في ميليشيا ”لواء الصمود“ الليبية، التي يقودها المطلوب الدولي صلاح بادي.
وقال الملازم ثاني عبدالفتاح العلوي من مركز شرطة الكريمية بالعاصمة الليبية طرابلس، لـ“إرم نيوز“، إن مركبة دامونة تعرضت لإطلاق نار من مجهولين في منطقة الكريمية بطرابلس، مشيرا إلى إصابة عدد من أبناء عمه كانوا برفقته لحظة الهجوم.
ولفت العلوي إلى أن دامونة ”يعود بالأصل إلى مصراتة، وكان أحد قيادات الحرس الرئاسي الليبي الذي شكله فايز السراج“.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية صورة للمدعو دامونة.
ويتمركز ”لواء الصمود“ في العاصمة طرابلس منذ الهجوم الذي نفذه ضد الحكومة عام 2014، بعد خسارة تنظيم الإخوان للانتخابات الليبية التي أفرزت البرلمان الحالي.
ويقود ميليشيا ”لواء الصمود“، وهي من أكبر الميليشيات الليبية، القيادي البارز صلاح بادي، الذي يحمل رقم 71 ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب الليبي، وشملت أكثر من 75 إرهابيا متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن أن بادي على رأس مطلوبين دوليين في ليبيا؛ بسبب عرقلته عمليات السلام.